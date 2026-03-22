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SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 23ª giornata, classifica e prossimo turno

SECONDA CATEGORIA 5 secondi ago

SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 23ª giornata, classifica e prossimo turno

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 24 – 9ª rit. 
(29.03.2026 h 16)

CD Poggiardo-Soleto
Monteiasi-CD Melissano
Pol. Martius-Olympique Lecce
Presicce Acquarica-San Donaci
KP Gallipoli-SG Surbo
Carosino-Spongano
Real Neviano-VS Torchiarolo

Riposa San Giorgio

Da recuperare: Olympique Lecce-KP Gallipoli (02/04 h 18.30), Spongano-San Giorgio (ddd), Presicce Acquarica-Melissano (09/04 h 16, dal 55′, 1-1), San Giorgio-Soleto (ddd)

REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Prima Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Prima Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.

Retrocede direttamente l’ultima classificata (non si disputano playout).

(in collaborazione con calciowebpuglia)

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