LA CRONACA – Il Lecce non soffre, ci prova ma non punge. Con il Sassuolo senza gol

Terzo risultato utile ed un pizzico di amaro in bocca per il Lecce, fermato sullo 0-0 in casa dal Sassuolo. Salentini che disputano un buon match e che probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più, mancando in un paio di ottime situazioni. La classifica ora dice quota sei punti in classifica.

Di Francesco conferma dieci undicesimi del 4-2-3-1 vittorioso a Parma, cambiando il solo infortunato Sottil con Morente. Per Grosso è 4-3-3 e Berardi che torna disponibile sulla corsia destra dell’attacco. L’inizio di gara è caratterizzato da un prolungato possesso palla del Lecce, che al quarto minuto libera al tiro dal limite Ramadani, destro forte ma al lato. Al 13′ numero sulla destra di Danilo Veiga, che rientra calciando però poi debolmente sul primo palo. Al diciottesimo prima conclusione di marca sassolese, un destro di Laurientè da fuori citofonato per Falcone. Alla mezz’ora Pierotti di testa su corner di Berisha, libera la retroguardia ospite. Stulic a un passo dalla marcatura al minuto 37: il serbo avanza e, di sinistro, manca di un nulla l’angolino basso. Quarantesimo e missile di Berisha dalla distanza, palla alta sopra la traversa.

Nella ripresa il Lecce prova ad insistere e al 51′ da corner Tiago Gabriel cerca la girata in mischia, trovando la chiusura della difesa avversaria. Sassuolo pericoloso al sessantatreesimo: Berardi in diagonale, prima respinto da Falcone e poi impreciso al lato. Al settantaseiesimo si rivedono pericolosamente i giallorossi con Helgason che entra bene ma calcia debolmente tra le braccia di Muric. L’ultimo a provarci è però il Sassuolo, al tiro con Berardi in pieno recupero. Palla deviata e 0-0 finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite dell’Udinese, sabato prossimo alle 15.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA