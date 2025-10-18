ph: Coribello/SalentoSport
LIVE! LECCE-SASSUOLO, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
sabato 18.10.2025, ore 15
Serie A 2025/26, giornata 7
LECCE-SASSUOLO 0-0
RETI:
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Berisha (86′ Pierret) – Pierotti (75′ Banda), Coulibaly (64′ Helgason), Morente (86′ N’Dri) – Stulic (64′ Camarda). A disp. Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Kouassi, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco
SASSUOLO (4-3-3): Muric – Walukiewicz, Idzes, Romagna (74′ Cande), Doig – Vranckx (57′ Iannoni), Matic, Thorstvedt – Berardi, Pinamonti (74′ Cheddira), Lauriente (57′ Pierini). A disp. Turati, Zacchi, Volpato, Skjellerup, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Koné. Allenatore: Fabio Grosso.
ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena (Costanzo-Passeri; IV Sacchi; VAR Mazzoleni-Ghersini).
NOTE: Ammoniti Veiga, Falcone (L), Berardi, Doig (S). Rec. 1′ pt, 4’+3′ st.