LIVE! SERIE C/C – Risultati 10ª giornata, classifica e prossimo turno
LIVE! SERIE C/C – Risultati 10ª giornata, classifica e prossimo turno
— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 11
ven. 24/10 h 20.30: Foggia-Team Altamura;
sab. 25/10 h 14.30: Atalanta U23-AZ Picerno, Cavese-Crotone; h 17.30: Siracusa-Casarano;
dom. 26/10 h 12.30: Trapani-A. Cerignola; h 14.30: Catania-Benevento, Cosenza-Potenza; h 17.30: Monopoli-Giugliano, Sorrento-Latina; h 20.30: Salernitana-Casertana
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)