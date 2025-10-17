LECCE – Maleh, a volte ri(ri-ri)tornano: e ora sara tagliato qualcun altro?

Negli ultimi anni non si ricorda una “telenovela” uguale a quella che sta andando in scena con protagonisti, da una parte, Youssef Maleh (suo malgrado) e l’US Lecce.L’italo-marocchino fu ingaggiato nel gennaio 2023 con Marco Baroni in panchina, a titolo temporaneo dalla Fiorentina e con obbligo di riscatto in caso di permanenza. Permanenza fu e a giugno fu riscattato dai viola per una cifra pari a circa sei milioni scarsi, un bell’importo, considerando che oggi, dopo due anni, gli acquisti più dispendiosi del Lecce (Stulic e Siebert) sono stati pagati proprio sui sei milioni.

Ma il matrimonio non si celebrò perché nell’ultimo giorno di mercato estivo 2023/24 il Lecce (sulla cui panchina era approdato Roberto D’Aversa) lo girò all’Empoli in prestito con opzione. Il calciatore collezionò 34 presenze in Serie A servendo un solo assist, giocando un campionato comunque sufficiente. A fine stagione, l’Empoli non esercitò l’opzione.Tornato a Lecce (con Luca Gotti in panchina), fu nuovamente girato all’Empoli (ora guidato da Roberto D’Aversa) con cui portò a termine la stagione giocando 22 partite in Serie A (un assist) e due in Coppa Italia (un gol), giocando una stagione simile alla precedente a livello di rendimento. Identica la formula: prestito con diritto di riscatto, nuovamente non esercitato dall’Empoli al termine della stagione 2024/25.

Estate 2025. Sia Corvino sia Trinchera avevano fatto capire che il Lecce avrebbe puntato su altri elementi (“Maleh l’ho comprato io. Se poi per tanti motivi penso di avere in rosa dei calciatori che domani possono valere non 5 ma 15 milioni, allora quello che vale 5 è giusto che vada a giocare da un’altra parte per valorizzarsi“, 4/9/25, Corvino; “Maleh è un giocatore che stimiamo molto: ha giocato un’ottantina di partite in Serie A, lo abbiamo scelto noi, ma nelle ultime due stagioni a Empoli non ha segnato neanche un gol. Abbiamo deciso di puntare su Sala e Kaba e da qui è nata la decisione di escluderlo dalla lista”, 9/9/25, Trinchera). Alla chiusura del mercato, il marocchino è rimasto sotto contratto col Lecce ma è stato messo fuori rosa insieme a Guilbert e Rafia perché ritenuto fuori dal progetto tecnico.

Oggi il reintegro in rosa abbastanza a sorpresa a dir la verità. Maleh potrebbe alzare il tasso tecnico di una squadra che di certo non eccelle in questo settore, soprattutto a centrocampo. Resta ora da capire se verrà tagliato qualcun altro (Pierret?) su cui in estate pareva dovesse puntarsi a occhi chiusi.