LECCE – Di Francesco, obiettivo chiaro: “Con Sassuolo per la seconda vittoria. Cambio Modulo? Ecco perché…”. Ritorna Maleh

Vigilia di campionato in casa Lecce. Domani riprende la marcia dei giallorossi in campionato che ospiteranno il Sassuolo ed a presentare la sfida è stato come di consueto mister Eusebio Di Francesco.

MALEH. “La decisione del club è condivisa. Il ragazzo ha avuto atteggiamenti positivi, si è sempre allenato con noi. Ha caratteristiche più offensive rispetto ad altri

NAZIONALI. “Sono rientrati tutti a disposizione ed abbiamo effettuato due giornate di lavoro complete tutti assieme. Alla luce di ciò i match internazionali non peseranno sulle mie scelte”.

SASSUOLO. “Le statistiche vanno prese nel modo giusto, anche perché prima di 10-12 partite non ci sono numeri definiti che danno supporto reale. Vi invito a fare molto attenzione sulle statistiche, sui passaggi dipende come fai. Se non rischi mai non sbagli mai. Per questo sono cose che vanno analizzate più col mirino. Alla lunga ci possono dare indicazioni importanti”.

PASSATO. “E’ un grande passato quello a Sassuolo. Ci siamo riaffrontati in diverse occasioni. Prima e dopo la gara ho grandi amici, durante c’è la partita. Abbiamo passato grandi momenti con grandi gioie, spesso si dimentica quello che ha fatto il Sassuolo dalla Serie B all’Europa League. Spero di replicare gli stessi successi anche qui”.

PARTITA. “So la partita che voglio fare io, non so quella che vogliono fare gli altri. Lo spirito, l’atteggiamento e l’umiltà di squadra sono cose che dobbiamo mantenere, tenere la squadra corta è il mio obiettivo. Loro magari saranno spregiudicati alla ricerca della terza vittoria e noi di certo vogliamo ottenere la seconda. Dobbiamo avere comportamenti giusti e sani, dobbiamo avere il concetto di lotta e spirito di squadra. Ci tengo molto a mandare questo messaggio, non solo a voi ma alla squadra e, quindi, alla gente di Lecce”.

CAMARDA. “Vi ho già parlato della sua maturità. Ora però vado controcorrente, vorrei fosse più spensierato. Deve essere spigliato e voglio che viva il buon momento, non soffermandosi sugli errori, suoi o dei suoi compagni. Questo vale che inizi da titolare o sia in gara in corso. Sia lui che Stulic sono stimolati dal ballottaggio e lavorano a mille. Lo stesso si può dire degli altri ragazzi”.

MOMENTO. “Sicuramente c’è stato una crescita, ma ci sono anche tante cose da migliorare. Dobbiamo gestire meglio la palla. Poi sì, siamo cresciuti a livello difensivo dopo aver commesso qualche errore difensivo. CI sono cose buone e cose meno buone, di certo è stato fatto un certo tipo di lavoro. L’umoralità della piazza è normale, tutte le piazze sono umorali perché lo il calcio. Dobbiamo essere bravi noi ad essere meno tifosi, ad essere concentrati sul lavoro. Io devo trasmettere questo ai ragazzi e far sì che diano il meglio con concentrazione”.

MARCHWINSKI. “Ci sono tanti elementi che possono giocare sulla trequarti. Lui è uno specialista del ruolo, ma non è ancora pronto. Pensavamo fosse un po’ più avanti, deve fare dei carichi di lavoro e recuperare, lavorando solo. Oggi non sarà tra i convocati. Ma sì, nel modulo attuale è un trequartista. Dovessimo giocare a tre sarebbe la più offensiva tra le mezzali”.

STULIC. “Sta facendo un gran lavoro di squadra. Anche lui può migliorare ma ci serve uno con le sue caratteristiche. Gli manca il gol, ma sta lavorando bene. Abbiamo cambiato modulo anche per avvicinarli un uomo e sta consentendo con il suo lavoro al trequartista di fare bene. Come Camarda, devono saper sfruttare le proprie caratteristiche”.

ASSENTI IN NAZIONALE. “Li abbiamo avuti noi come gli altri. Abbiamo fatto in modo che chi rientri dal lavoro in Nazionale, che di certo è diverso dal club, si cali subito nel riprendere lo stesso tipo lavoro fatto con la squadra”.