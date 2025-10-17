LECCE – Contro Sassuolo il “Via del Mare” sinora è sempre stato un tabù

Il Lecce non è mai riuscito a battere il Sassuolo al Via del Mare. Quello di domani pomeriggio sarà il decimo scontro diretto tra i salentini e gli emiliani, il sesto nell’impianto sportivo leccese.

Il bilancio dei precedenti riporta tre pareggi e due sconfitte casalinghe, l’ultima delle quali in Coppa Italia poco più di un anno fa: si giocavano i sedicesimi di Coppa Italia il 24 settembre 2024 e Luca Gotti schierò una squadra infarcita di riserve. Lo stesso fece Fabio Grosso che però riuscì a vincere per 2-0, grazie alle reti di Muharemovic e di D’Andrea, una per tempo.

Per il resto, il primo testa a testa con i neroverdi fu in Serie B nel 2009/10 e terminò a reti bianche; il primo confronto diretto in Serie A fu il 2-2 del 3 novembre 2019 (Liverani in panchina) con reti di Lapadula, Toljan, Falco e Berardi.

Nel febbraio ’23 decise la sfida un gol di Thorstvedt nella ripresa. L’ultimo testa a testa in Serie A fu quello dell’ottobre 2023, 1-1 con reti di Berardi su rigore e pareggio definitivo di Krstovic.