BASKET C/m – Dopo Corato tocca al Barletta, secondo successo consecutivo per A9 Nardò

Dopo il positivo esordio a Corato, l’A9 Nardò ha confermato il proprio stato di forma superando Barletta per 62-48 nel recupero della prima giornata di campionato, disputato mercoledì sera al Pala “Andrea Pasca” davanti a un pubblico numeroso e partecipe.

La formazione granata ha condotto il match con continuità e concentrazione, imponendo ritmo e solidità su entrambi i lati del campo. Trascinata dall’energia dei tifosi, la squadra di coach Michele Battistini ha mantenuto il controllo per tutti i quaranta minuti, chiudendo con quattro uomini in doppia cifra.

Prestazioni di rilievo per Gramazio (13 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) e Stonkus, autore di una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. Brenno è stato il miglior realizzatore con 14 punti e 9 rimbalzi, mentre Facciolà ha confermato la sua solidità con 11 punti, 9 rimbalzi e 2 stoppate.

Barletta ha provato a restare in partita, ma il Nardò ha saputo respingere ogni tentativo di rimonta, confermando personalità e identità di gruppo. Con due vittorie in altrettante uscite, i granata proseguono il loro percorso di crescita in vista del prossimo impegno: domenica alle 18, ancora al “Pasca”, contro Monteroni.