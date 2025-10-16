PROMOZIONE – Coppa Italia: andata secondo turno, i risultati
Recupero di Eccellenza pugliese, Novoli batte Foggia Incedit 1-0. In Coppa Italia Eccellenza, Brindisi-Taranto 0-1, gli ionici affronteranno l’Acquaviva nel secondo turno.
Il Novoli sale a 12 punti, il Foggia Incedit rimane a 1.
Risultati Coppa Italia Promozione, gare di andata del secondo turno:
Atl. Tricase-Taviano 3-1 (giocata ieri)
San Marco-A. Gargano 7-0
V. Andria-Lucera 2-3
Soccer Trani-V. Bisceglie 4-0
N. Conversano-Locorotondo 2-0
Ginosa-Sava 0-1
Trepuzzi-Ostuni rinviata per avverse condizioni meteo
Copertino-Squinzano 0-2
Noicattaro-Borgorosso Molfetta h 21