PROMOZIONE – Coppa Italia: andata secondo turno, i risultati

PROMOZIONE 14 minuti ago

Recupero di Eccellenza pugliese, Novoli batte Foggia Incedit 1-0. In Coppa Italia Eccellenza, Brindisi-Taranto 0-1, gli ionici affronteranno l’Acquaviva nel secondo turno.

Il Novoli sale a 12 punti, il Foggia Incedit rimane a 1.

Risultati Coppa Italia Promozione, gare di andata del secondo turno:

Atl. Tricase-Taviano 3-1 (giocata ieri)

San Marco-A. Gargano 7-0

V. Andria-Lucera 2-3

Soccer Trani-V. Bisceglie 4-0

N. Conversano-Locorotondo 2-0

Ginosa-Sava 0-1

Trepuzzi-Ostuni rinviata per avverse condizioni meteo

Copertino-Squinzano 0-2

Noicattaro-Borgorosso Molfetta h 21

