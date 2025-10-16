LECCE – Da oggi gruppo al completo: poche ore per preparare la sfida al Sassuolo di Grosso

Finalmente oggi il gruppo Lecce sarà al completo. Prosegue la marcia di avvicinamento a Lecce-Sassuolo, in programma sabato alle 15 al Via del Mare, importante sfida in casa giallorossa per provare a dare un minimo di continuità di risultati dopo i quattro punti raccolti tra Bologna e Parma.

E a chiudere il trittoco emiliano, arriva il Sassuolo di Fabio Grosso in cui dovrebbe esserci Mimmo Berardi che ha recuperato dall’infortunio.

Ieri sono tornati alla base anche gli ultimi nazionali sparsi per il mondo come Banda, Gaspar e Tiago Gabriel, che hanno seguito i ritorni di Berisha, Ramadani, Coulibaly, Helgason, Camarda e Kovac.

Da tenere sotto controllo il cileno Matias Perez che ha svolto differenziato e che sicuramente non sarà della partita di sabato. Se ne saprà di più nell’allenamento previsto a Martignano nel pomeriggio.