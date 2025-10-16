COPPA PUGLIA – Al via la 26ª edizione: i risultati dell’andata del primo turno
Di seguito i risultati dell’andata del primo turno di Coppa Puglia.
(IN AGGIORNAMENTO)
Marconi Ischitella-Audace Cagnano 1-3
Redheart Sannicandro-GC San Severo 2-2
Virtus Sammarco-Real San Giovanni
San Giovanni Rotondo-AC Monte 5-1
Passionsport Manfredonia-Real Zapponeta
Troia-Uniti Per Cerignola 3-2
Audace Ascoli Satriano-Sant’Agata di Puglia 0-3
Etra Barletta-Pol. Trani h 20
Eagles Bisceglie-Virtus Molfetta 3-0 a tav.
Molfetta Sportiva-Soccer Ruvo 3-0 a tav.
Olimpia Bitonto-Academy Giovinazzo 2-1
Ideale Bari-La Bari Sportiva 2-1
Trianum-FC Capurso h 20
Bitetto-Real Sannicandro 0-2
Avanti Altamura-FC Santeramo 3-2
Dimateam-Pro Gioia h 20.30
Azzurri Castellana-KC Conversano
Monospolis-Fasano 2-1
Soccer Team Fasano-Atl. Pezze 6-2
TAF Ceglie Messapica-S. Vito 1-7
Cedas Avio Brindisi-Latiano 1-1
Valesio Sport Torchiarolo-Real Cellino 0-6
Virtus San Pancrazio-San Donaci 2-1
Fortitudo AD-Real Mottola 1-1
G. Palagianello-Atl. Palagiano 0-6
Pro Massafra-RS Crispiano 1-0
G. Cryos-Monteiasi h 15
San Giorgio-Carosino 3-0 a tav.
FC Manduria-V. Erchie 2-2
Don Bosco Manduria-CD Avetrana 0-1
Atl. Carmiano Magliano-Veglie 4-0
Pol. Martius-Soleto 2-0
Pol. Galatone-G. Aradeo 3-3
Olympique Lecce-S.P. Vernotico 2-3
CD Poggiardo-Poggiardo 91 0-2
Kale Polis Gallipoli-Soccer Dream Parabita 3-2
Spongano-Ruffano 0-1
CD Melissano-Capo di Leuca 0-1
Gare di ritorno: 29 ottobre