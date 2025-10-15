BASKET C/m – A9 Nardò, esordio ok a Corato. E stasera c’è il Barletta

L’A9 Pallacanestro Nardò inaugura la nuova stagione cestistica con un successo netto a Corato, 66-49, che ha il sapore delle pagine importanti.

L’avvio della gara è stato combattuto, poi la squadra ha trovato ritmo e precisione, costruendo mattone dopo mattone un vantaggio solido, fondato su difesa feroce e controllo dei rimbalzi. Facciolà è stato monumentale: 15 punti, 13 rimbalzi e 2 assist a firmare una prestazione dominante. Accanto a lui Gramazio, il quale ha guidato con carisma, chiudendo con 10 punti, 7 rimbalzi e 4 assist; mentre Barel ha colpito dall’arco e difeso con lucidità. “Numeri a parte, in questo primo turno non contavano tanto le percentuali” – commenta lo staff neretino – “quanto la capacità di rispondere ai tifosi neretini presenti con la stessa intensità del loro incitamento. È stata la vittoria di chi ha atteso e creduto, la prima tappa di un cammino nuovo”.

Questa sera alle 20 il Pala “Andrea Pasca” riaprirà le porte per la sfida contro Barletta (prima giornata). Nel frattempo Nardò può respirare l’aria dolce di un ritorno vincente.

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 2): Lsb Lecce-P. Molfetta 84-68, NP Monteroni-Cus Foggia 87-72, Messapica Ceglie-AP Monopoli 63-54, NM Corato-Nardò 49-66, NV Mesagne-Francavilla 58-57, Barletta-Assi Brindisi 60-87.

CLASSIFICA: Assi Brindisi, Messapica Ceglie, NP Monteroni, NV Mesagne 4 – Nardò, LSB Lecce, Cus Foggia 2 – Francavilla, AP Monopoli, Molfetta, MS Mesagne, Corato, Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (18-19/10): Assi Brindisi-Corato, Molfetta-Barletta, Nardò-Monteroni, Francavilla-Lecce, Monopoli-MS Mesagne, Cus Foggia-Ceglie.