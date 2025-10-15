Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 12.10.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 12 ottobre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA: Christian Ugone (1); Piergiorgio Gigante (1)
CEDAS AVIO BRINDISI: Mame Mousse Diagne (1)
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE: Massimo Tundo (dir., fino al 30/10/25); Daniele De Leo (1)
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Zaharadden Dan Almajiri (1); Filippo Tundo (1)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE: Antonio Zaccaria (dir., fino al 17/12/25)
AZZ. CASTELLANA: Alessandro Prifti (1); Vito Valente (1)
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.: Antonio Doro (1)
G. PALAGIANELLO: Piercosimo Marangolo (1)
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.: Ammenda di 200 euro
Gara Azzurri Castellana-TAF Ceglie (0-1): preannuncio di ricorso dell’Azzurri Castellana, risultati sub iudice.
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO:
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI
MELPIGNANO: Luigi Latino (1)
MONTEIASI:
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Gianpasquale D’Amico (dir., fino al 17/12/25)
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: Francesco Caretti (1)