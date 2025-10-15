ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 12.10.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 12 ottobre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE: Claudio Amato (1 – Coppa Italia)
BISCEGLIE: Juan Martinez (1 – Coppa Italia)
BITONTO: Christian D’Alba (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI: Alexander Toral (1)
POLIMNIA: Ammenda di 100 euro
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE: Vincenzo Bufi (1)
UGENTO:
VIRTUS MOLA: Domenico Caricola (all., fino al 31/10/25 – Coppa Italia)
Gara Taurisano-Foggia Incedit (3-0): preannuncio di ricorso del Foggia Incedit, gara sub iudice
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO: Cesare D’Ippolito (1); Niccolò Greco (2)
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA:
LEVERANO: Giuseppe Suppressa (1)
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI: Samuel Gomez (1)
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA:
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA: Manuel Mazzotta e Andrea Panico (dir., fino al 16/12/25)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Alessandro Marchionna (1)
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: