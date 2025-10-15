Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la sesta giornata

Dopo le prime sei giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:

7 RETI: Pignataro (Squinzano);

5 RETI: Manta Andrea (Mesagne);

4 RETI: Diaz (Manduria), Fatty (Copertino), Ancora (Squinzano), Mastronardi (V. Locorotondo), Pasculli (Leverano);

3 RETI: Espindola (Terre di A&R), Cecchin (Manduria), Sanyang (Leverano), Pinto Mass. (V. Matino), Poleti (Squinzano), Cisternino (Terre di A&R), Colucci (R. Putignano), Gennari (F. Taviano), Faccini (Ginosa);

2 RETI: Villani Ale. (P. Bagnolo), Amico (Atl. Tricase), Daddato (R. Putignano), Graziano (Atl. Tricase), Pisanello (F. Taviano), Baclet (F. Taviano), Di Lonardo (Arboris Belli), Afrune (P. Bagnolo), Negro Mattia (F. Taviano), Molina (Ginosa), Lanzillotti Th. (Carovigno), Laena (Leverano), Natale R. (V. Locorotondo), Sowe (Ostuni), Manta Ale. (Mesagne), Taveri (Mesagne), De Pasquale (Ostuni), Vapore (Sava), Magoia (Leverano), Verri (F. Taviano), Ndom (Mesagne), Dos Santos (Carovigno);

UNA RETE: 57 calciatori

