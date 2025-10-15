PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la sesta giornata
Dopo le prime sei giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
7 RETI: Pignataro (Squinzano);
5 RETI: Manta Andrea (Mesagne);
4 RETI: Diaz (Manduria), Fatty (Copertino), Ancora (Squinzano), Mastronardi (V. Locorotondo), Pasculli (Leverano);
3 RETI: Espindola (Terre di A&R), Cecchin (Manduria), Sanyang (Leverano), Pinto Mass. (V. Matino), Poleti (Squinzano), Cisternino (Terre di A&R), Colucci (R. Putignano), Gennari (F. Taviano), Faccini (Ginosa);
2 RETI: Villani Ale. (P. Bagnolo), Amico (Atl. Tricase), Daddato (R. Putignano), Graziano (Atl. Tricase), Pisanello (F. Taviano), Baclet (F. Taviano), Di Lonardo (Arboris Belli), Afrune (P. Bagnolo), Negro Mattia (F. Taviano), Molina (Ginosa), Lanzillotti Th. (Carovigno), Laena (Leverano), Natale R. (V. Locorotondo), Sowe (Ostuni), Manta Ale. (Mesagne), Taveri (Mesagne), De Pasquale (Ostuni), Vapore (Sava), Magoia (Leverano), Verri (F. Taviano), Ndom (Mesagne), Dos Santos (Carovigno);
UNA RETE: 57 calciatori