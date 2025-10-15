Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo l’ottava giornata

ECCELLENZA 15 minuti ago

Dopo le prime otto giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:

7 RETI: Di Piazza (Canosa), Barbero (Racale);

4 RETI: Palazzo (Bitonto), Serafino (Polimnia), Imoh (Taranto), Mingiano (Taurisano), Pirretti (Racale);

3 RETI: Burzio (Brindisi), Maiolo (Taurisano), Ferrari (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Guglielmi (Acquaviva), Godoy (Gallipoli), Marti (Brilla Campi), Saraniti (Brindisi), Colonna (N. Spinazzola), Pelosi (Bitonto), Ferreira L. (Novoli), Ousfar (N. Spinazzola);

2 RETI: Martino (Bisceglie), Amoroso (Bisceglie), Quarta Francesco (V. Mola), Beitia (Gallipoli), Saani (UC Bisceglie), Duque (Novoli), Mariano (Brilla Campi), Capobianco (V. Mola), Sene (Bisceglie), Bah (A. Toma Maglie), Etchegoven (Taranto), Jimenez (Canosa), Maiorino (S. Massafra), Calabria (Taranto), Abatelillo (Racale), Sosa (S. Massafra), Russo (Taranto), Calò (Brilla Campi), Cavaliere (Brilla Campi), Lacassia (Canosa), Ingredda (Polimnia), Oltremarini (A. Toma Maglie), Aguilera (Canosa), Siclari (Foggia Incedit), Rivadero (Ugento), Karim Sadat (Galatina), Vidal (Gallipoli), Cifarelli (Bisceglie);

UNA RETE: 72 calciatori

