ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo l’ottava giornata
Dopo le prime otto giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:
7 RETI: Di Piazza (Canosa), Barbero (Racale);
4 RETI: Palazzo (Bitonto), Serafino (Polimnia), Imoh (Taranto), Mingiano (Taurisano), Pirretti (Racale);
3 RETI: Burzio (Brindisi), Maiolo (Taurisano), Ferrari (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Guglielmi (Acquaviva), Godoy (Gallipoli), Marti (Brilla Campi), Saraniti (Brindisi), Colonna (N. Spinazzola), Pelosi (Bitonto), Ferreira L. (Novoli), Ousfar (N. Spinazzola);
2 RETI: Martino (Bisceglie), Amoroso (Bisceglie), Quarta Francesco (V. Mola), Beitia (Gallipoli), Saani (UC Bisceglie), Duque (Novoli), Mariano (Brilla Campi), Capobianco (V. Mola), Sene (Bisceglie), Bah (A. Toma Maglie), Etchegoven (Taranto), Jimenez (Canosa), Maiorino (S. Massafra), Calabria (Taranto), Abatelillo (Racale), Sosa (S. Massafra), Russo (Taranto), Calò (Brilla Campi), Cavaliere (Brilla Campi), Lacassia (Canosa), Ingredda (Polimnia), Oltremarini (A. Toma Maglie), Aguilera (Canosa), Siclari (Foggia Incedit), Rivadero (Ugento), Karim Sadat (Galatina), Vidal (Gallipoli), Cifarelli (Bisceglie);
UNA RETE: 72 calciatori