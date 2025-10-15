SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 12.10.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la settima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Claudio Capacchione (all., 2)
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA): Daniele Cipolla (3)
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA: Gioacchino Carullo (2)
MARTINA: Massimiliano Maggi (all., 2)
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI: Francesco P. Schettino (1); Emanuele Allegra (1)
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: Francesco La Corte (dir. 1); Ciprian Robert Matei (1)