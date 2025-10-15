LECCE – Doppietta di Camarda, ma non solo: il report dell’ultima giornata internazionale dei giallorossi

Francesco Camarda ci ha preso gusto. Dopo la rete segnata alla Svezia, il golden boy del Lecce e di proprietà del Milan ha confezionato una doppietta nel match di ieri sera vinto dagli azzurrini di Silvio Baldini per 5-1 sull’Armenia. Due presenze, tre gol, dunque, per l’attaccante classe 2008, a segno con un piattone a porta vuota su assist di Bartesaghi e con un preciso colpo di testa su cross di Dagasso, il tutto nel giro di pochi minuti.

Successo a suon di reti (4-2) per l’Albania sulla Giordania nell’amichevole giocata ieri sera a Tirana. Ancora panchina per Medon Berisha mentre Ylber Ramadani ha giocato tutto il secondo tempo, sul punteggio di 1-1, contribuendo al successo albanese.

Turno di riposo per Tiago Gabriel, sempre più pilastro dell’Under 21 portoghese dopo esserlo diventato della difesa del Lecce. Poco più che una formalità il largo successo dei giovani lusitani (11-0) contro Gibilterra, gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

A completare il quadro: panchina per Niko Kovac nel match vinto per 2-0 dalla sua Bosnia U21 sul campo della Slovenia. Per quanto riguarda i tesserati giallorossi della Primavera, ottima prestazione di Hjalte Laerke, attaccante della Danimarca U19, vittoriosa in amichevole contro il Portogallo per 4-2, grazie anche a una sua doppietta. Pochi minuti in campo per Nemanja Milojevic la cui Slovenia U19 ha battuto il Lussemburgo per 4-1. Mezzora di impiego, infine, per Luca Dalla Costa (Belgio U19) nell’amichevole contro gli USA finita 2-2.