BASKET C/m – Cce Lsb Lecce, riscatto perfetto: Molfetta ko e primi punti stagionali

La Cce Lsb Lecce reagisce alla grande e conquista la prima vittoria della stagione superando in casa il Molfetta per 83-68. Dopo lo stop d’esordio a Brindisi, la formazione di coach Michelutti ritrova energia e convinzione, sostenuta dal calore del pubblico del “San Giuseppe da Copertino”.



Oltre 500 spettatori hanno gremito gli spalti per spingere Mocavero e compagni, protagonisti di una prestazione intensa e compatta. Il successo nasce da una difesa attenta e da un attacco corale che ha portato ben cinque giocatori in doppia cifra: Guido, Pallara, Tyrtyshnik, Zalalis e Vidakovic. Ancora priva di Filippo Laudisa, la squadra leccese ha mostrato carattere contro un avversario solido, neutralizzando la prova di Di Donna (19 punti).

Partenza bruciante dei biancazzurri, avanti di tredici punti già al termine del primo quarto. Nel secondo periodo la reazione ospite con Di Donna, Sasso e Mongelli ha riportato il punteggio in equilibrio. Nel finale di frazione Guido, miglior realizzatore con 20 punti, e Pallara hanno rimesso Lecce davanti. Dopo l’intervallo lungo, la Cce Lsb ha mantenuto ritmo e lucidità: Cantagalli preciso ai liberi, Mocavero dominante in difesa, Vidakovic e Zalalis chirurgici sotto canestro. Nel quarto conclusivo i padroni di casa hanno gestito il vantaggio con freddezza fino al +15 finale, scatenando l’entusiasmo sugli spalti. Nel finale spazio anche agli under Busetta e Cruciani, al debutto stagionale.

Archiviata la prima gioia in campionato, la Cce Lsb Lecce guarda già alla prossima sfida sul parquet del Francavilla.

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-MOLFETTA 83-68

(28-15/ 45-37/ 61-51)

Cce Lsb Lecce: Guido 20, Pallara 15, Cantagalli 9, Mocavero 4, Busetta, De Giovanni, Tyrtyshnik 11, Vidakovic 10, Zalalis 14, Fracasso, Cruciani. All. Michelutti.

Pallacanestro Molfetta: Chiriatti 5, Sasso 10, Didonna 19, Pugliese 4, Ruggiero, Solimini, Mongelli 10, Costa 2, Altamura 7, Kotnik 9, Sciangalepore 2, Dashja. All. Gesmundo.