VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Serie D: risultati 12.10.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 1): Messina-Concorezzo 1-3, Itas Trentino-Club Italia 3-0, SMI Roma-Costa Volpino 0-3, Casalmaggiore-Melendugno 1-3.

CLASSIFICA: Costa Volpino, Itas Trentino, Melendugno 6 – Messina, Concorezzo 3 – Club Italia, Casalmaggiore, Marsala, SMI Roma 0.

PROSSIMO TURNO (19/10): Costa Volpino-concorezzo, Itas Trentino-Marsala, Melendugno-Club Italia, Casalmaggiore-SMI Roma.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI: Altafratte-Altino 3-0, Talmassons-Altamura 3-0, Imola-Offanengo 3-2, Busto Arsizio-Fasano 2-3, Modena-Valsabbina 0-3.

CLASSIFICA: Talmassons, Altafratte, Valsabbina 6 – Altino, Altamura 3 – Imola, Fasano 2 – Busto A., Offanengo 1 – Modena 0.

PROSSIMO TURNO (19/10): Offanengo-Talmassons, Fasano-Modena, Altamura-Altafratte, Imola-Busto Arsizio, Altino-Valsabbina.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI: Marcianise-Praia 3-1, Casoria-Termoli 3-0, CUS Bari-Bisignano 3-0, Valdiano-S. Vito/Mesagne 3-1, SG Terzigno-Leverano 2-3, NV Polignano-Pag Taviano 0-3, I. Molfetta-LS Casarano 3-1.

CLASSIFICA: CUS Bari, Pag Taviano, Casoria, Marcianise, Valdiano, I. Molfetta 3 – Leverano 2 – SG Terzigno 1 – LS Casarano, SanVitoMesagne, Praia, Termoli, NV Polignano, Bisignano 0.

PROSSIMO TURNO (19/10): Bisignano-Marcianise, Termoli-SG Terzigno, Praia-I. Molfetta, SanVitoMesagne-Casoria, LS Casarano-Valdiano, Leverano-NV Polignano, Pag Taviano-CUS Bari.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI: Volare BN-Pescara 3-0, Isernia-Capurso 3-1, LC Monteroni-Bari 0-3, Nardò-Salerno 3-0, Faam Matese-Cerignola 3-2, Napoli-Fiamma Torrese 3-1, Monopoli-Arabona 1-3.

CLASSIFICA: Volare BN, Bari, Nardò, Arabona, Napoli, Isernia 3 – Faam Matese 2 – Cerignola 1 – Capurso, Fiamma Torrese, Monopoli, Salerno, LC Monteroni, Pescara 0.

PROSSIMO TURNO (18/10): Bari-Volare BN, Capurso-Faam Matese, Pescara-Monopoli, Salerno-Isernia, Arabona-Nardò, Cerignola-Napoli, Fiamma Torrese-LC Monteroni.

(US DV Nardò – Giuseppe Spenga) – La partita di esordio casalingo della Dream Volley Nardò nel campionato di B2 non tradisce le previsioni della vigilia: al Pala Andrea Pasca va in scena una gara tiratissima tra due squadre che promettono di dare spettacolo in questo campionato. Ma andiamo con ordine.

IL FATTORE CAMPO. A detta dei più “anziani” del gruppo granata raramente si è visto negli ultimi anni un tensostatico così gremito di spettatori per il volley. “La vittoria è stata bellissima” – ha commentato il DS neretino Gianni Dell’Anna – “ma nulla batte l’emozione di vedere il Pala Andrea Pasca così pieno di entusiasmo e passione. Grazie a tutti!”. Presenze eccezionali frutto della politica societaria da “porte aperte”, in linea col trend positivo che i recenti successi mondiali hanno indubbiamente incentivato. Sugli spalti tanti giovanissimi, famiglie, un entusiasmo contagioso. Mettiamo dentro questo successo anche il buon lavoro di comunicazione attraverso social e media che negli ultimi mesi la società granata del Presidente Del Vecchio ha promosso ed incoraggiato. Traboccanti.

LA PARTITA. Tre set tiratissimi, con le ragazze di Coach Laudisa quasi sempre all’inseguimento di una Salerno ben messa in campo e con individualità di un certo spessore. Le ragazze capitanate da Martina Gorgoni hanno spesso sofferto le trame di gioco più complesse della squadra campana, che negli scambi lunghi si sono dimostrare meno imprecise. Quando hanno provato a tirare di fioretto, quasi sempre le granata hanno mancato il bersaglio grosso. A fare la differenza sono state invece le sciabolate di forza: nell’uno contro uno, opposta contro muro avversario, Greta Halla è stata devastante, top scorer con ben 32 punti realizzati!; anche Gorgoni, Della Corte e Tarantino hanno fatto registrare prestazioni sopra la media; Mara Tamborino ha ricevuto l’imprendibile e Giorgia ha gestito una gran quantità di palloni; la Antonaci ad un certo punto del secondo set è salita in cattedra ed ha dato lezioni di battuta. Nel complesso tutta la squadra ha mostrato carattere e maturità: l’esperienza di coach Laudisa, che non si scompone mai anche nei momenti più difficili, si trasferisce alle ragazze, brave a non perdere mai la testa e recuperare svantaggi parziali anche importanti in ogni set. Con scatti finali di personalità. Fulminanti.

IL PRIMO TURNO. E’ troppo presto per guardare la classifica o fare valutazioni sul campionato appena iniziato. Ci godiamo la vittoria, domenica ci aspetta già un altro test micidiale in casa di una Arabona che in questo turno è stata “corsara” a Monopoli. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: saranno 26 battaglie. Ma chi ben comincia…

IL COMMENTO TECNICO. “Siamo molto soddisfatti della prestazione di oggi contro una squadra ben attrezzata come Salerno, che ha obiettivi importanti e lo ha dimostrato”. A parlare ai nostri microfoni è Marco Malecore, Assistant Coach granata, che ci fornisce un originale punto di vista dall’area tecnica: “Siamo partiti un po’ contratti, ma con il passare del tempo la squadra è cresciuta, trovando ritmo, continuità e maggiore efficacia nei fondamentali. Soprattutto nel primo set abbiamo reagito con determinazione, ribaltando un momento difficile e prendendo il controllo della partita (parziale di 7-0 da 18-21 a 25-21). Sapevamo che Salerno è una squadra che difende molto bene, mettendo alla prova la pazienza e la tenuta mentale delle ragazze, e oggi siamo riusciti a gestire questo aspetto con lucidità. Il servizio è stato un elemento determinante: ci ha permesso di condurre con efficacia la fase break, mettendo pressione costante all’avversario, limitandone le soluzioni in attacco. Nei momenti chiave abbiamo mantenuto ordine nel sistema muro-difesa e dimostrato solidità e capacità di adattamento. Il 3-0 finale ci dà fiducia e conferma il percorso di crescita del gruppo. Adesso ci prepariamo ad affrontare Arabona, vincitrice 3-1 sul difficile campo di Monopoli: sarà un’altra partita impegnativa contro una formazione ben organizzata, in cui serviranno attenzione, continuità e la stessa determinazione vista oggi”.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI: Oria-CDM Cutrofiano 3-0, Melendugno Calimera-Trepuzzi 0-3, CDM Astra Volley-F. Taviano 3-0, San Cassiano-A. Monopoli 3-0, MSP Galatina-Aurora BR 0-3. NV Torre-Lecce Volley 3-0.

CLASSIFICA: San Cassiano, Trepuzzi, NV Torre, Aurora BR, Oria, CDM Astra Volley 3 – F. Taviano, CDM Cutrofiano, MSP Galatina, Lecce, Melendugno Calimera, A. Monopoli, Surbo 0.

PROSSIMO TURNO (18-19/10): F. Taviano-Oria, Trepuzzi-San Cassiano, CDM Cutrofiano-Surbo, A. Monopoli-MSP Galatina, Lecce-CDM Astra Volley, Aurora BR-NV Torre.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI: BM Fasano-Frascolla 3-0, San Pancrazio-Parabita 3-2, GP Mottola-SB Galatina 0-3, Lecce Volley-Vibrotek 3-2, V. Tricase-VC Grottaglie 3-0.

CLASSIFICA: BM Fasano, SB Galatina, V. Tricase 3 – San Pancrazio, Lecce V. 2 – Vibrotek, Parabita 1 – VC Grottaglie, GP Mottola, Frascolla, Matera 0.

PROSSIMO TURNO (18-19/10): VC Grottaglie-BM Fasano, SB Galatina-San Pancrazio, Vibrotek-GP Mottola, Parabita-Lecce Volley, PSA Matera-V. Tricase.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI: Uisp Putignano-Massafra 3-0, Appia-SS. Annunziata 3-2, V. Matera-Santeramo 2-3, PSA Matera-Spike 3-0, LSG Ostuni-Sant’Elia 0-3, Noci-Talsano 3-0.

CLASSIFICA: PSA Matera, Sant’Elia, Noci, Uisp Putignano 3 – Appia, Santeramo 2 – Matera, SS Annunziata 1 – Massafra, Talsano, Ostuni, Spike 0.

PROSSIMO TURNO (18-19/10): Talsano-Uisp Putignano, Santeramo-Appia, Spike-V. Matera, SS Annunziata-PSA Matera, Massafra-LSG Ostuni, Sant’Elia-Noci.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI: RV Ugento-CDM Cutrofiano 3-2, AR Spongano-V. Tricase 3-1, Bee Lecce-O. Parabita 3-0, Sport & Friends-I. Copertino 2-3, Vera Monteroni-Aradeo 3-2.

CLASSIFICA: Bee Lecce, AR Spongano 3 – Vera Monteroni, Copertino, RV Ugento 2 – CDM Cutrofiano, Sport & Friends, Aradeo 1 – V. Tricase, O. Parabita, Melendugno Calimera 0.

PROSSIMO TURNO (18-19/10): Aradeo-RV Ugento, O. Parabita-Melendugno Calimera, V. Tricase-Bee Lecce, CDM Cutrofiano-Sport & Friends, Copertino-Vera Monteroni.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI: SBV Galatina-Materdomini 3-0, Castellana-San Vito 3-1, Falchi Ugento-MB Ruffano 3-0, Massafra-GS Ugento 2-3, V. Tricase-Vis Squinzano 0-3.

CLASSIFICA: Vis Squinzano, SBV Galatina, Falchi Ugento, Castellana 3 – GS Ugento 2 – Massafra 1 – San Vito, MB Ruffano, Materdomini, V. Tricase, Avetrana, Tiger Squinzano 0.

PROSSIMO TURNO (18-19/10): MB Ruffano-SBV Galatina, San Vito-Massafra, Materdomini-Avetrana, GS Ugento-V. Tricase, Vis Squinzano-Tiger Squinzano.