FEMMINILE – Lecce Women, festeggiati ieri i primi 25 anni di storia giallorossa

Compie un quarto di secolo il Lecce Women, nato il 3 ottobre del 2000 su impulso del socio fondatore Lino De Lorenzis, premiato a Roma, nel mese di maggio, con la Benemerenza LND per gli oltre vent’anni di attività federale.

Ieri sera, nella sala ricevimenti “Le mille e una notte” di Sternatia, è stata presentata la rosa 2025/26 che giocherà nel girone D di Serie C, sotto la guida della storica allenatrice Vera Indino. Presenti, tra gli altri, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani; il ds Stefano Trinchera; il centrocampista giallorosso Santiago Pierotti. L’incontro di ieri è stata un’occasione per celebrare i primi 25 anni di storia del club leccese, precursore del calcio femminile nel Salento e non solo.

Il campionato del Lecce Women è cominciato domenica scorsa con la sconfitta casalinga per 0-3 sul campo di Castrignano de’ Greci contro l’Abatese.

Il percorso in Coppa Italia di Serie C delle ragazze giallorosse si è fermato al girone di primo turno, dopo il pareggio interno per 1-1 con la Pink Sport Time e la sconfitta per 2-0 a Matera.

Sarà proprio il Matera il prossimo avversario di Serena D’Amico e compagne nella seconda giornata d’andata, in programma domenica prossima nel capoluogo lucano.