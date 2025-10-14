UGENTO – Massimiliano Vadacca non è più il responsabile dell’area tecnica

Di seguito ii comunicato ufficiale dell’Ugento Calcio con cui si annuncia la separazione consensuale con l’ex responsabile dell’area tecnica, Massimiliano Vadacca.

“Massimiliano Vadacca non è più il responsabile dell’Area Tecnica dell’Ugento Calcio.

Dopo un confronto sereno e profondo, la società giallorossa presieduta da Massimo De Nuzzo e l’ormai ex dirigente ugentino hanno deciso in maniera consensuale di interrompere anzitempo il rapporto di collaborazione in essere per la stagione in corso.

Arrivato a Ugento alla vigilia dello storico campionato in serie D, Vadacca ha dimostrato sempre massima professionalità e competenza conducendo il settore di competenza con dedizione e impegno quotidiano dimostrando sempre il proprio valore di persona e professionista

La società Ugento Calcio ringrazia Massimiliano Vadacca per quanto fatto nel corso della sua esperienza e augura a lui le migliori fortune umane e professionali con immutati e duraturi sentimenti di affetto e stima“.