foto: M. Vadacca

UGENTO – Massimiliano Vadacca non è più il responsabile dell’area tecnica

ECCELLENZA 17 minuti ago

Di seguito ii comunicato ufficiale dell’Ugento Calcio con cui si annuncia la separazione consensuale con l’ex responsabile dell’area tecnica, Massimiliano Vadacca.

Massimiliano Vadacca non è più il responsabile dell’Area Tecnica dell’Ugento Calcio.

Dopo un confronto sereno e profondo, la società giallorossa presieduta da Massimo De Nuzzo e l’ormai ex dirigente ugentino hanno deciso in maniera consensuale di interrompere anzitempo il rapporto di collaborazione in essere per la stagione in corso.

Arrivato a Ugento alla vigilia dello storico campionato in serie D, Vadacca ha dimostrato sempre massima professionalità e competenza conducendo il settore di competenza con dedizione e impegno quotidiano dimostrando sempre il proprio valore di persona e professionista

La società Ugento Calcio ringrazia Massimiliano Vadacca per quanto fatto nel corso della sua esperienza e augura a lui le migliori fortune umane e professionali con immutati e duraturi sentimenti di affetto e stima“.

