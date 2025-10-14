LECCE – Novanta minuti per Gaspar, panca per Helgason. Si chiude la finestra internazionale: il programma
Ancora panchina per Thorir Helgason con l’Islanda che blocca sul 2-2 casalingo la Francia; novanta minuti giocati da Kialonda Gaspar nel match, ormai ininfluente, dell’Angola in Camerun. Questo il report dei due nazionali del Lecce potenzialmente impegnati nella giornata di ieri.
Oggi si chiude la finestra internazionale. Le partite che potenzialmente riguardano dei tesserati giallorossi sono Slovenia-Bosnia U21 (Niko Kovac) alle ore 18; Italia-Armenia U21 alle ore 18.15 (Francesco Camarda); Albania-Giordania, amichevole (Ramadani e Berisha) alle ore 19, stesso orario di Gibilterra-Portogallo U21 (Tiago Gabriel).
Tra i tesserati Primavera: Lussemburgo-Slovenia U19 alle ore 12 (Milojevic con la Slovenia), qualificazioni agli Europei; USA-Belgio U19, amichevole (Dalla Costa col Belgio) alle 14; Danimarca-Portogallo U19, amichevole (Laerke con la Danimarca) alle 15.45.