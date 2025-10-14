TENNIS – CT Maglie, a Pavia un pareggio che sa tanto di rimpianto

Trasferta lombarda dal sapore agrodolce per il CT Maglie Mastroleo Auto, che nella seconda giornata di Serie A2 maschile 2025 pareggia 3-3 con l’AMP Pavia. I salentini sfiorano la vittoria, mancata per un match point non sfruttato nel doppio decisivo.

In campo per Maglie: Max Alcala Gurri (ATP 419), Silvio Mencaglia, Giorgio Ricca e Dennis Ciprian Spircu, guidati dai tecnici Michele Pasca, Ivan De Nitto e Marco Cezza. Per i lombardi: Marek Gengel (ATP 250), Juan Cruz Martin Manzano, Giovanni Enrico Boi e Daniele Chiappini.

Nei singolari vittorie di Alcala Gurri su Gengel e di Ricca su Boi, oltre al successo in rimonta di Spircu su Chiappini dopo oltre tre ore di battaglia. Sconfitto Mencaglia contro Martin Manzano. Nei doppi, Gengel/Martin Manzano superano Ricca/Alcala Gurri, mentre Boi/Chiappini prevalgono 12-10 al super tie-break contro Mencaglia/Spircu.

Un epilogo amaro per Maglie, a un passo dal colpo esterno. Prossimo appuntamento domenica 19 ottobre, in casa contro il CT EUR Roma.