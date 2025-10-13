VOLLEY A2/f – Melendugno, partenza a razzo: tre punti anche contro il Casalmaggiore

Melendugno prosegue il suo avvio di stagione da incorniciare, firmando il secondo successo esterno consecutivo. La formazione salentina completa una settimana perfetta in terra lombarda, facendo bottino pieno. Dopo aver espugnato il campo di Concorezzo all’esordio, le ragazze di coach Simone Giunta si sono imposte anche al Pala Farina di Viadana contro Casalmaggiore. Trascinatrice assoluta della serata è l’argentina Bulaich, autrice di ben 21 punti e meritatamente eletta MVP.

Il primo set è stato un monologo delle ospiti. Nella seconda frazione, la reazione delle padrone di casa non è bastata e la Narconon si è portata sul rassicurante 2-0. Casalmaggiore ha riaperto la partita con un terzo parziale di grande intensità, ma nel quarto e decisivo set la storia è cambiata di nuovo. Dopo una fase iniziale punto a punto, Melendugno ha trovato le energie per piazzare l’allungo decisivo sul punteggio di 11-16, andando poi a chiudere l’incontro con grande autorità e confermando uno stato di forma smagliante.

Prossimo turno: Melendugno-Club Italia, domenica 19 alle 16.30 presso il Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce.

—

IL TABELLINO

CASALMAGGIORE-MELENDUGNO 1-3

(14-25, 19-25, 25-23, 16-25)

CASALMAGGIORE: Pasquino, Kavalenka 13, Nwokoye, Marku, Costagli 12, Vasquez 7, Faraone (L), Ravarini 2, Neri 3, Stafoggia 1, Nosella. NE: Mattioli, Morandi, Kovalcikova. All. Cuello-Baccari.

MELENDUGNO: Avenia 4, Bassi 10, Bulaich 21, Babatunde 12, Riparbelli 11, Joly 11, Morandini (L), Colombino 7, Sturniolo, Perfetto. NE: Maruotti, Gianfico, Roserba (L). All. Giunta.

Arbitri: Marani-Galtieri.