PROMOZIONE/B – Volano Squinzano e Taviano. Sempre più giù Matino, Bagnolo e Trepuzzi: i tabellini della 6ª

Vola lo Squinzano che batte in extremis il Manduria e si porta a 16 punti. Decisiva la doppietta, negli ultimi dieci minuti di gara, di Antonio Pignataro. Per il Manduria è la prima sconfitta stagionale; per lo Squinzano, ben 16 punti portati a casa su 18, un avvio di campionato col turbo. Sempre più sorprendente il campionato del Taviano, secondo a meno uno dallo Squinzano, vittorioso sul campo dell’Acaya-Roca per 3-2 con un gol in zona Cesarini di Matteo Verri. Per i giallorossi di Daniele Marino, cinque partite vinte su sei, un esordio in Promozione coi fiocchi. Rallenta il Mesagne, 3-3 a Locorotondo; stesso punteggio per il Leverano a Putignano. Sale l’Ostuni che supera un Trepuzzi in crisi, con soli due punti racimolati in sei partite. Buon successo del Copertino, 2-1 al Sava. Si sblocca l’Arboris Belli che passa a Tricase. A quattro punti anche Carovigno, vittorioso sul Matino, e Bagnolo, stoppato in casa dal Ginosa.

I tabellini della sesta di Promozione girone B:

SQUINZANO-MANDURIA 2-1

RETI: 6′ st Cecchin (M), 36′ st e 45′ st Pignataro (S)

SQUINZANO: Rodriguez, Zecca, Nobile, Fruci, Greco, Brue, Gueye, Quarta, Poleti (15′ st Libertini), Pignataro, Ancora. All. Politi.

MANDURIA: Di Serio, De Mitri, Stranieri, Blanco, Donno, Romano, Sernia, Prinari, Siverio, Cecchin, Diaz Verde (8′ pt Ponzo). All. Botrugno.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

TREPUZZI-OSTUNI 0-2

RETI: 20′ pt Momar, 19′ st rig. De Pasquale

TREPUZZI: Marchionna, Lorenzo, Owona, Riezzo, Renna, Brindisino, Scardia, Balde (25′ st Kroba), Aguiar (25′ st Franciosa), Protopapa, Agui. All. Miglietta.

OSTUNI: Cocozza, Tamburrino, Natola, Narducci, Gomez, Frumento, Bari, Coronese, Sowe, De Pasquale, Thiam (30′ st Valente). All. Bruni.

ARBITRO: Celi di Bari.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-TAVIANO 2-3

RETI: 23′ pt Negro (TA), 3′ st Aranda (TA), 15′ st Piccinno (TE), 30′ st rig. Cisternino (TE), 44′ st Verri (TA)

TERRE DI A&R: Franco, De Nigris (26′ st Diaz), Cisternino, Porpora (45′ st Almeyra), Garcia, Piccinno, Plevi, Raffin, Bolognese (45′ st Rutigliano), Del Bue, Espindola. All. Greco.

TAVIANO: Palma, Levanto, Caragnulo, Giannuzzi, Dorini, Aranda, Coppola (14′ st Portaccio), Carrozza (37′ st Schirosi), Iurato (26′ st Baclet), Negro (22′ st Verri), Gennari (30′ st Manisi). All. Marino.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

R. PUTIGNANO-LEVERANO 3-3

RETI: 15′ pt Sanyang (L), 45′ pt e 40′ st Colucci (P), 46′ pt Novelli (P), 7′ st Laena (L), 13′ st Pasculli

R. PUTIGNANO (f.i.): Laterza, Eramo, Brescia, Casulli, Intini, Amendolagine, Fornaro, Taddeo, Di Cosola, Novelli, Colucci. All. Messina.

LEVERANO: Conte, Suppressa, Giannotti, Vaschetto, De Pascalis D., Pasculli, Sanyang (25′ st Valentino), Di Romana, Magoia, Laena, De Pascalis C. (32′ st De Carlo). All. Patruno.

ARBITRO: Valente di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-MESAGNE 3-3

RETI: 4′ pt Natale R. (L), 11′ pt rig. Mastronardi (L), 19′ pt e 45′ pt Manta And. (M), 20′ pt Ndom (M), 25′ st rig. Romanazzo (L)

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Neglia, Colucci, Lacirignola, Laguardioa, Palazzo (12′ st Romanazzo), Natale J., Savoia, Natale R. (47′ st Galeone), Mastronardi (43′ st Pentassuglia), Quazzico. All. Calabretto.

MESAGNE: Colapietro, Ndiaye A., Diop, D’Amanzo, Ndom (40′ st Di Giulio), Gningue (17′ st Giancola), Ndiaye B., De Carlo, Manta And. (24′ st Taveri), Pinto (10′ st Manta Ale.). All. Funaro.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

P. BAGNOLO-GINOSA 2-3

RETI: 11′ pt e 40′ st Faccini (G), 30′ pt Alessandrì (B), 45′ pt Molina (G), 44′ st Afrune (B)

P. BAGNOLO: Centonze, Tremolizzo (10′ st Aprile), Alessandrì, De Giorgi, Campa (10′ st Politi), Lanciano (20′ st Angelini), Chiri, De Luca, Diop (28′ st De Vito), Afrune, Villani. All. De Icco.

GINOSA: Laghezza, Cimmarrusti (22′ st Lavazza), Fede, Coronese (10′ st Casucci), Carlucci, Ventura, Telesca, Faccini (44′ st Galetta), Molina (22′ st Iltuka), Panzarea, Villani (10′ st Secka). All. Delle Foglie.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

COPERTINO-SAVA 2-1

RETI: 9′ pt Fatty (C), 20′ pt Vapore (S), 40′ st rig. Perrone (C)

COPERTINO: Margiotta, Faggiano, Della Bona, Bruno, Ciccarese R., Perrone, Ciccarese D., Mazzotta, Nestola, Taurino (10′ st De Paolis), Fatty. All. De Benedictis.

SAVA: Pizzaleo, Fornaro, Spataro, Richella, Fabiano; Chiochia (38′ st Cherif), Lippo, Amatulli, Emile, Vapore, Gatto (22′ st Petronelli). All. Malacari.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

—

ATL. TRICASE-ARBORIS BELLI 0-1

RETI: 40′ pt Di Lonardo

ATL. TRICASE: Ferraris, Puzzovio (10′ st Zocco), Graziano, Caracciolo, Zanazzi, Cavalieri, Caputo, Desiderato (27′ st Giannelli), Zaldua, Ruibal, Torsello. All. Branà.

ARBORIS BELLI: Schina, Lippo, Amodio, Urrutia, Iaia, Avella (12′ st Manfredi), Moretti, Raia, Di Lonardo (25′ st Turnone), Longo L., Taldone. All. Calicchio.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

CAROVIGNO-V. MATINO 3-2

RETI: 35′ pt Kaba (C), 45′ pt Pinto (M), 12′ st e 17′ st Dos Santos (C), 23′ st Coronado (M)

CAROVIGNO: Lamarina, Bardaro, Perrone M., Pichierri (45′ pt Venere), Lanzillotti (8′ st Albano), Perrone A., D’Ippolito, Kaba, Turco M. (42′ st Turco F.), Greco (37′ st Scoditti), Dos Santos (44′ st Troisi). All. Franco.

V. MATINO: Bruno, Manca, Rutigliano, De Vito (29′ st De Marco), De Lorenzis (42′ st El Fattach), Monteleone, Pinto, Spedicato, Marzo (25′ st Ciriolo), Coronado, De Luca (3′ st Maniglio). All. Pedone.

ARBITRO: Cilli di Barletta.