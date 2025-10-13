ECCELLENZA – Racale e Brilla Campi volano, Taurisano si sblocca. Novoli vede la zona alta: i tabellini dell’8ª

Taranto e Bisceglie allungano sulle inseguitrici al termine dell’ottava giornata di Eccellenza pugliese. La capolista regola l’Ugento per 3-1 e si porta a 20 punti, uno in più rispetto al Bisceglie che passa a Gallipoli. Si chiude in parità il big-match tra Brindisi e Canosa, risultato che fa perdere terreno a entrambe rispetto alla vetta. Il Brilla Campi di Calabuig continua a macinare punti: i salentini irrompono al quinto posto dopo lo 0-1 di Mola. Bene anche il Racale, alla quarta prestazione utile consecutiva: Basta un rigore di Pirretti (quarto gol in campionato) a stendere un combattivo Massafra. Pari per Galatina e Maglie, successo esterno del Novoli che giovedì avrà l’opportunità di recuperare ulteriore terreno nel recupero col Foggia Incedit fanalino di coda. Primo sorriso per il Taurisano, proprio contro i foggiani.

I tabellini della giornata 8:

—

UC BISCEGLIE-A. TOMA MAGLIE 1-1

RETI: 8′ pt Bonicelli (B), 31′ pt Oltremarini (M)

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi, Ngom, Diomande, Cappellari, Bocchino, Kone, Bonicelli (31′ st Loseto), Zinetti (20′ st Saani), Farinola, Soldani (39′ st Fracchiolla). All. Rumma.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Galvez, Guevara (32′ st Amato), Mutisi, Legari (43′ st Negro), Diaz (39′ st Castellaneta), Fernandez, Oltremarini (39′ pt Alfarano), Urso (14′ st Bellanova). All. Giuliatto.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

BITONTO-GALATINA 0-0

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli (17′ st Dinielli), Chacon (30′ pt Cutrone), Delgado, D’Alba, Napoli (17′ st Mazzilli), Cariello (8′ st Brizzi), Pelosi (29′ st Demichele), Palazzo, Milella. All. Zinfollino.

GALATINA: Caroppo, Vergara, Arnesano, Signore (45′ pt Mora), Mengoli (44′ st Miglietta), Karim (37′ st Castrì), Macrì (37′ st Trofo), Dell’Anna, Valentini, Candido, Martano (37′ st Lupo). All. Longo.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

BRINDISI-CANOSA 2-2

RETI: 5′ pt Melillo (B), 14′ pt Lobosco (B), 20′ pt Strambelli (C), 29′ pt Di Piazza (C)

BRINDISI: Staropoli, Barrera (35′ st Burzio), Gori, bernaola (29′ st Scoppa), Lanzolla, Melillo (41′ st Langone), Lobosco, Benvenga, Scaringella (39′ st Ferrari), Carpineti, Saraniti. All. Ciullo.

CANOSA: Tarolli, Comitangelo, De Gol, Gomes, Cafagna (19′ st Barrasso), Strambelli, Solano (1′ st Montinaro), Lamacchia, Di Piazza (22′ st Aguilera), Iagulli, Lanzone (35′ st Lacassia). All. Trallo.

ARBITRO: Spadaccini di Chieti.

—

POLIMNIA-NOVOLI 1-2

RETI: 36′ pt Quarta (N), 44′ pt Toral (N), 16′ st rig. Ingredda (P)

POLIMNIA: De Giosa, Panebianco, Anaclerio, Nacci, Divittorio, Marasciulo, Avantaggiati (1′ st Buonsante), Satalino, Serafino, Mercurio (12′ st Mendez), Ingredda. All. Muserra.

NOVOLI: Suma, Sorino, Maccarrone, Toral, Leone, Valzano (23′ st Caporale), De Blasi, Giacomazzi, Duque, Quarta, Ferreira Larrosa. All. Luperto.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

VIRTUS MOLA-BRILLA CAMPI 0-1

RETI: 41′ pt Cavaliere

VIRTUS MOLA (f.i.): Colonna, Daniele, Radicchio, Leuzzi D., Natuzzi, Amoroso, Caradonna, Tarantino, Capobianco, Altamura, Quarta. All. Caricola.

BRILLA CAMPI (f.i.): Alonso, De Luca, Carrozzo, Milessi, Layus, Calò, Olibardi, Flordelmundo, Cavaliere, Marti, De Gaetani. All. Calabuig.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

GALLIPOLI-BISCEGLIE 1-2

RETI: 14′ pt e 33′ pt Cifarelli (B), 30′ pt Vidal (G)

GALLIPOLI: Recchia, Marzio (48′ st Schirosi), Minnella (38′ st Paglialunga), Cardinale, Vidal, Bonoha (20′ st Godoy), Denkowski (8′ st Maghalaes), Beitia, Camacho, Gonzalez, Sanchez (38′ st Abbate). All. Salvadore.

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna, Graziano, Visani, Ciurlo, Cifarelli (27′ st Ricchiuti), Martinez (27′ st Traorè), Martino, Lavopa (45′ st Gonzalez), Lopez (35′ st Amoroso), Senè (27′ st Citro). All. Di Meo.

ARBITRO: Mengoli di Roma.

—

TARANTO-UGENTO 3-1

RETI: 14′ pt Marino (T), 18′ pt Imoh (T) 16′ st rig. Rivadero (U), 46′ st Malltezi (T)

TARANTO: De Simone, Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa, Monetti, Marino, Di Paolantonio, Calabria (41′ st Konate), Russo (17′ st Souare), Imoh (36′ st Malltezi). All. Danucci.

UGENTO: Marzo, Macias, Martinez, Grillo, Boglic (20′ st Marchionna), Regner, Zappacosta (30′ st Lollo), Urbano, Carrozzo J. (5′ st Pettorossi), Carrozzo G. (5′ st Cordary), Rivadero. All. Di Michele.

ARBITRO: Consales di Foggia.

(US Ugento Calcio) – L’Ugento cede il passo alla corazzata Taranto ma mette in campo una prestazione di assoluto spessore. Finisce 1-3 a favore della formazione di casa, l’undici giallorosso allenato da David Di Michele ha il merito di restare in gara sino alla fine e di incutere più di qualche timore ai quotati avversari di giornata. Dinanzi a spalti gremiti Giorgio Carrozzo e compagni pagano dazio nei primi 20’di gara. Il Taranto parte forte e dopo una bella parata di Marzo, esordio assoluto in Eccellenza più che positivo per il classe 2007 sceso in campo al posto dell’infortunato Trezza, subisce un uno-due tremendo in tre minuti. Corre il 15’e i locali trovano il vantaggio con Marino, bravo a coordinarsi per la battuta al volo dal limite dopo una respinta della retroguardia ugentina. Al 18’raddoppio del Taranto: Marino pesca il taglio di un compagno in area di rigore, pallone appoggiato a Imoh per il tocco vincente sottomisura. Subìto il doppio svantaggio, l’Ugento si riorganizza e comincia farsi vedere con trame di gioco interessanti e una migliore occupazione degli spazi. Al 27’, Jason Carrozzo si ccentra dalla sinistra e calcia forte di destro, mancando però di precisione. Minuto 31, gli ospiti reclamano per un possibile rigore: sugli sviluppi di un corner da destra la spinta a capitan Grillo è netta, l’arbitro lascia correre. Pressione alta giallorossa, Macias riconquista palla, tiro ciabattato dal limite. Ancora la compagine del presidente De Nuzzo si fa notare al 41’, collo esterno destro e sfera che non passa lontano dal palo opposto. In chiusura di frazione è attento Marzo nella respinta sulla conclusione di un avversario dal limite dell’area piccola. Nei primi minuti della ripresa mister Di Michele inserisce Cordary, esordio bis per l’attaccante classe 1999, e Pettorossi. Sull’imbucata di un compagno è proprio il centravanti ad anticipare il portiere, con l’estremo difensore costretto a commettere fallo da rigore. Dal dischetto è glaciale l’esecuzione di Rivadero che riapre il match. L’Ugento ci crede, macina gioco e mette apprensione ai tifosi tarantini. Alla mezzora però il neoentrato Souare non trova la porta di testa e fa correre un brivido alla retroguardia ospite. Urbano e soci macinano gioco, il Taranto stringe le maglie in difesa e tiene sulla spinta giallorossa. L’episodio decisivo arriva al primo minuto del recupero e non sorride all’Ugento. La squadra salentina perde palla in uscita, Malltezi la fa sua e dal limite dell’area lascia partire un tiro che fulmina l’incolpevole Marzo. Sono nove i punti in classifica per i giallorossi che domenica prossima attendono la visita della Polimnia.

—

TAURISANO-FOGGIA INCEDIT 3-0

RETI: 33′ pt rig. Romano, 38′ pt Caruso, 31′ st Mingiano

TAURISANO: Negro, Lezzi (47′ st Polo), Romano (40′ st Bello), De Vasconcelos, Cabrera, Solidoro, Quarta (22′ st Ponzo), Maiolo, Gassama (15′ st Andrade), Garcia, Caruso (30′ st Mingiano). All. Oliva.

FOGGIA INCEDIT: Distasio D., Rubino, Senatore, Distasio S., Forziati, Joof, Cortopasso, Ferucci (26′ st Virgilio), Cardellino (9′ st Rignanese), Dembele, Siclari (39′ st Zicchella). All. La Salandra.

ARBITRO: Lorenzi di Pistoia.

—

N. SPINAZZOLA-ACQUAVIVA 3-1

RETI: 34′ pt Osfar (S), 8′ st rig. Colonna (S), 18′ st Cucumazzo (S), 33′ st Lenoci (A)

N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro, Losappio, Erminio, Pizzo (10′ st Gabriele), Colonna, Cucumazzo, Bonanno (20′ st Leone), Osfar, Faye, Ferrero. All., Di Domenico.

ACQUAVIVA: Di Toma, Colaci, morrone, Patronelli, Taal, Pucinelli, Rucci, Ferrante, Girardi, Guglielmi (1′ st Lenoci), Fernandez (22′ st Garcia). All. Solidoro.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

ATL. RACALE-S. MASSAFRA 1-0

RETI: 2′ st rig. Pirretti

ATL. RACALE: Colazo, Thiam, Sarmiento, Pirretti, Galan, Cardinale, De Vito, Perez, Carrino (42′ st My), Arias (34′ t Pennetta), Massimi (20′ st Abatelillo). All. De Marco (Sportillo squal.).

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Neris (35′ st Buzzi), D’Arcante, Pinto F., Mazzarano, Nazzaretto (19′ st Dell’Atti), Iaia, Canitano (25′ st Maiorino), Sosa (25′ st Caserta), Secondo (43′ st Falanga). All. D’Alena.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Vittoria di misura e di rigore per il Racale che supera un combattivo Massafra e si avvicina alla zona playoff. In un assolato pomeriggio di ottobre, la squadra di Sportillo conquista tre punti preziosi grazie a una prestazione concreta, attenta in difesa e sempre grintosa su ogni pallone. Merito anche al Massafra, seguito in Salento da una ventina di tifosi, che ha lottato fino all’ultimo degli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro Bisanti di Casarano. La gara si apre con una richiesta di rigore dei padroni di casa per un contatto tra Martino e Arias, non sanzionato. Al minuto 8 Carrino, servito dallo stesso Arias, colpisce il palo esterno alla sinistra di Lacirignola con un bel destro in corsa. Gli ospiti reagiscono e guadagnano campo, ma creano solo qualche mischia da calcio piazzato. Al 36’ Canitano sfiora il vantaggio con un tiro dalla distanza, deviato in corner da Galan. Dall’altra parte ci provano Perez e Carrino, ma senza esito. Nella ripresa il Racale parte fortissimo: dopo appena 20 secondi Mazzarano tocca con un braccio in area su incornata di Carrino dopo cross di Pirretti. Dal dischetto lo specialista Pirretti non sbaglia, siglando l’1-0 al 2’. Il Massafra reagisce subito con un tiro a giro di Sosa che sfiora l’incrocio, poi con Dell’Atti, che spreca due grandi occasioni: la prima con un piattone fuori di poco, la seconda salvata da Colazo in angolo. Il Racale si rende pericoloso al 29’ con un cross di Pirretti per Sarmiento, che arriva in corsa sul secondo palo ma manca il raddoppio da posizione favorevole. In pieno recupero emozioni su entrambi i fronti: Lacirignola nega due volte il gol a De Vito, mentre Colazo è attento sui tentativi di Buzzi e Caserta. Al triplice fischio fa festa il “Basurto”: Racale a quota 14 punti, Massafra fermo a 10.