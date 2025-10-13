NARDÒ – Sfatato il tabù casalingo, tris all’Afragolese e ritorna il sorriso. E Corvino si gode Sall…

Il Nardò spezza finalmente il digiuno casalingo, ritrovando il sapore dei tre punti al quarto tentativo. Un’affermazione perentoria e di grande carattere, fondamentale prima di due delicate sfide in trasferta. A farne le spese è un’Afragolese che vede interrotta la propria striscia di tre successi consecutivi. La formazione di mister De Sanzo si è imposta con un netto 3-0, frutto di una prestazione inseguita con grande caparbietà.

Il predominio territoriale dei padroni di casa, con D’Anna di nuovo titolare, è stato evidente sin da subito. L’equilibrio si è rotto al 15′ del primo tempo, quando Risolo ha trovato la zampata vincente da pochi passi. Dopo un avvio di ripresa in cui gli ospiti hanno provato a reagire, creando un brivido con un colpo di testa di Massaro, il Nardò ha ripreso saldamente il controllo delle operazioni.

Al 23′ della ripresa, a mettere in cassaforte il risultato ci ha pensato il gioiello senegalese Sall, classe 2009. Servito magistralmente da Risolo, ha scaricato in rete un bolide mancino che si è insaccato sotto la traversa. Una prodezza, la sua, che non è passata inosservata in tribuna, dove era presente il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, giunto allo stadio proprio per visionare da vicino il giovane talento girato al Nardò in prestito ma che potrebbe, in futuro, vestire la casacca giallorossa. Nel finale, a completare il trionfo, è arrivato il sigillo del capitano D’Anna, alla sua prima gioia stagionale. L’attaccante ha dovuto solo spingere in rete un assist al bacio confezionato da una pregevole azione personale di Gatto. Un’ovazione meritata dal pubblico del “Giovanni Paolo II” ha salutato l’uscita dal campo dei tre marcatori, protagonisti assoluti di una vittoria tanto attesa.

In sala stampa clima rilassato. In primis, il capitano D’Anna ci ha tenuto a dedicare il gol a Pablo, un bimbo che vive momenti difficili. Poi mister Fabio De Sanzo ha elogiato i suoi giocatori: “Non abbiamo mai mollato, facendo una grande partita di squadra, giocando con determinazione e umiltà. Con un po’ più di serenità ora possiamo fare ancora meglio. Continuiamo su questa squadra per fare un grande campionato anche quest’anno”.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 12.10.2025, ore 15.30

Serie D/H 2025/26, giornata 7

NARDÒ-T. AFRAGOLESE 3-0

RETI: 15′ pt Risolo, 23′ st Sall, 43′ st D’Anna

NARDÒ (4-4-2): Galli; Minerva, Fornasier, Gigliotti, Tursi; Sall (45′ st Elia), Addae, Risolo (49′ st Inguscio), Garnica (26′ st Gatto); D’Anna (45′ st Trinchera), Margiotta (19′ st De Luca). All. De Sanzo.

T. AFRAGOLESE (4-3-3): Polverino; Collaro, Chiariello, Senese, Massaro (10′ st Montaperto); Torassa, Sukouri (1′ st Panariello)Goielli; grieco (10′ st Nuredini), Varriale (37′ st Fabiano), Zerbo (31′ st Sepe). All. Ciaramella.

ARBITRO: Pasqualini di Macerata.

RISULTATI E CLASSIFICA