LECCE – Ripresa della preparazione in vista Sassuolo. Oggi altri due giallorossi in campo

Niente Mondiale americano per Lameck Banda (Zambia) e Lassana Coulibaly (Mali). Lo Zambia ha perso in casa per 0-1 contro il Niger che andrà a giocarsi i playoff per strappare un pass in extremis per la rassegna iridata della prossima estate. Banda ha giocato titolare ed è rimasto in campo per 73 minuti. Vince 4-1 il Mali contro il Madagascar ma è un successo inutile per la nazionale di Coulibaly che chiude il suo gruppo al terzo posto. Per il centrocampista del Lecce una buona prestazione con un assist per il primo gol e 66 minuti in campo.

Oggi sarà potenzialmente il turno di Thorir Helgason (Islanda-Francia, ore 20.45) e Kialonda Gaspar (Camerun-Angola, ore 18). Tutto aperto ancora il girone dell’Islanda mentre è ormai fuori dai giochi l’Angola.

La preparazione del Lecce ricomincerà nel pomeriggio a Martignano senza i vari nazionali ancora impegnati in giro per il mondo. Il gruppo al completo si avrà solo da giovedì, a soli due giorni da Lecce-Sassuolo (sabato ore 15). Si punta a recuperare Tete Morente, assente contro il Parma, così come Jamil Siebert che, nei giorni scorsi, è stato vittima di un attacco febbrile. Più problematico, invece, il recupero di Matias Perez che ha subito una lesione di primo grado alla coscia sinistra col suo Cile Under 20 nei Mondiali di categoria.