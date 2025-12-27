LA CRONACA – Il Lecce gioca ma sbaglia tutto, il Como cala il tris al Via del Mare

Si conclude con una forte nota amara il 2025 del Lecce, che affonda sotto i colpi del Como in un match non regalato agli avversari, ma quasi, fino allo 0-3 finale. I giallorossi si sciolgono infatti ad ogni singolo episodio, sbagliando di tutto avanti e risultando leggerini dietro. La classifica adesso torna a fare paura.

Di Francesco costretto a cambiare gran parte della sua formazione tra infortuni ed impegni internazionali, così nel 4-3-3 spazio a Siebert, Kaba e Maleh. Per Fabregas, squalificato e sostituito in panchina da Cassetti, è 4-2-3-1 con Paz a guidare dalla trequarti. Equilibrio nelle fasi iniziali del match, con il Como che prova a fare la partita ed il Lecce ad agire in contropiede. Il primo tiro è biancazzurro, un destro di Rodriguez alto sopra la traversa. Al ventunesimo l’episodio che spezza il match: Paz nel difendere palla tocca Ramadani, Marchetti non fischia ed il successivo tiro dalla distanza è deviato alle spalle di Falcone. Reazione salentina al 37′, Sottil rientra e calcia di destro ma facile tra le braccia di Butez. Più difficile la parata di Falcone sul ribaltamento di fronte dopo la sforbiciata di Douvikas. Al 43′ ancora l’estremo giallorosso sul nuovo diagonale di Rodriguez. Occasionissima per il pari giallorosso al 45′, quando Sottil offre a Kaba un pallone solo da spingere in porta che, di piattone, il francese offre a Butez per la più facile delle parate.

Ripresa ed occasione per il Lecce già al 48′. Sugli sviluppi di una punizione il pallone arriva Maleh, tocco per il solissimo Tiago Gabriel ma Butez anticipa tutti. Al 53′ Gallo dal limite, mancino forte e palla larga di non molto. I giallorossi schiacciano il Como, mancando solo al momento della conclusione. Al 59′ Sottil su punizione, forte ma alta sopra la traversa. Per la più beffarda delle leggi del calcio, al sessantaseiesimo il Como trova il gol. Schema su punizione, mischia in area e Ramon più lesto di tutti ad appoggiare in gol. Per gli ospiti è ogni tiro un gol ed al 75′ l’imbucata per Douvikas è valorizzata dal greco che con la minima opposizione gonfia la rete. Due minuti e N’Dri prova a riaprirla di sinistro, ne esce una conclusione masticata sul fondo. Nel finale due tentativi telefonati, di Kaba prima e Sala poi. E’ 0-3 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite della Juventus, sabato alle 18.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA