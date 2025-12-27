ph: Coribello/Salentosport
LIVE! LECCE-COMO, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
sabato 27.12.2025, ore 15
Serie A 2025/26, giornata 17
LECCE-COMO 0-3
RETI: 20′ Paz, 66′ Ramon, 75′ Douvikas
— FINALE —
LECCE (4-3-3): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Kaba, Ramadani (90+3′ Gorter), Maleh (69′ N’Dri) – Pierotti (79′ Sala), Stulic (69′ Camarda), Sottil (79′ Helgason). A disposizione: Samooja, Penev, Ndaba, Pérez, Jean, Kouassi, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
COMO (4-2-3-1): Butez – Smolcic (46′ Van Der Brempt), Ramon, Diego Carlos (78′ Kempf), Moreno – Perrone, Da Cunha – Vojvoda (84′ Baturina), Paz (90+2′ La Borgne), J. Rodriguez (78′ Kuhn) – Douvikas. A disposizione: Vigorito, Čavlina, Valle, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto, Posch, Cerri. Allenatore: Marco Cassetti (Fabregas squalificato).
ARBITRO: Matteo Marchetti sez. Ostia Lido (Rossi-Vecchi; IV Massimi; VAR Camplone-Di Paolo).
NOTE: Ammoniti Sottil, Ramadani (L), Smolcic, Butez, Diego Carlos, Perrone (C). Espulso al 23′ Di Francesco (All. L) per proteste. Rec. 2′ pt., 4′ st.