LECCE – Coppa d’Africa, seconda giornata senza vittorie per i tre nazionali giallorossi

Giornata senza vittorie anche la seconda di Coppa d’Africa per i tre nazionali del Lecce impegnati nella manifestazione con le rispettive rappresentative.

Kialonda Gaspar non è sceso in campo, rimanendo in panchina per tutta la gara, nel match dell’Angola contro lo Zimbabwe finito 1-1. Dopo 180 minuti, l’Angola è ultima nel gruppo B con un solo punto e dovrà giocarsi le residue speranze di qualificazione nell’ultima partita in programma lunedì alle 17 contro l’Egitto che è leader del girone e già qualificato al turno successivo.

Pareggio, stavolta per 0-0, per lo Zambia di Lameck Banda, schierato anche questa volta da titolare come trequartista destro. L’attaccante del Lecce ha giocato una gara sufficiente ma non incisiva, venendo poi sostituito al 70′. Lo Zambia è terzo con due punti, a pari merito col Mali di Coulibaly, e nell’ultima partita se la vedrà coi favoriti assoluti, i padroni di casa del Marocco (lunedì ore 20).

Marocco che è stato fermato sull’1-1 proprio dal Mali di Coulibaly, titolare e utilizzato per tutta la gara. Ultima partita del girone, per Lassana, sarà quella di lunedì alle ore 20 contro le Comore.