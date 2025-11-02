LA CRONACA – Guizzo di Berisha e le mani di Falcone per tre punti di platino: il Lecce espugna Firenze

Il Lecce sfrutta al meglio il momento di difficoltà della Fiorentina e vince al Franchi per 0-1. I salentini disputano un gran primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio e poi sanno soffrire subendo il minimo. La classifica vede l’undici giallorosso salire a nove punti in classifica, a +4 sul terz’ultimo posto.

Di Francesco modifica qualcosa in attacco, optando per il suo 4-2-3-1 per gli inserimenti di Morente e Stulic in avanti. Per Pioli è 3-5-2 con tandem offensivo pesante Dzeko-Kean. Nel primo tempo la prima offensiva è di marca viola, un destro di Fortini deviato tra le braccia di Falcone. Al nono si vede anche il Lecce, Gallo dalla sinistra in mezzo per la testa di Morente largo di non molto. Al quarto d’ora insidioso corner di Berisha, libera De Gea con i pugni. Il momento dei giallorossi è positivo ed al ventitreesimo porta al vantaggio di Berisha: l’albanese conquista palla e appoggia a Morente, cross perfetto dello spagnolo e inserimento vincente del numero 10. Minuto 26, Ramadani da fuori e De Gea blocca. Altra grande ripartenza salentina un minuto più tardi, Morente ancora perfetto sul palo lontano ma il mancino di Banda è troppo leggero e De Gea blocca ancora. La Fiorentina al trentunesimo si rivede ed è pericolosissima con una giocata di Kean, che elude la marcatura di Gaspar, tira forte di destro ma trova il piedone di Falcone a dire di no. Al 37′ Dzeko di testa, centralissimo per Falcone che blocca facile. Passano cinque minuti e Ranieri stava per approfittare di un pallone vagante su corner dei suoi, ma di testa non trova la porta. Nell’azione successiva corner per il Lecce, Gaspar è solo ma colpisce male e al lato.

La prima conclusione della ripresa arriva dal destro di Banda, che si accentra bene ma calcia malissimo sul fondo. Al 59′ Morente da distanza siderale, De Gea blocca a terra. Sessantaseiesimo e ripartenza salentina con Morente che invita all’inserimento Coulibaly, diagonale di destro del maliano masticato e largo sul fondo. Al 72′ primo tiro del secondo tempo toscano, un sinistro da posizione defilata ampiamente alto sopra la traversa. Altra prodezza di Falcone all’ottantunesimo, quando Pongracic spizza per l’inserimento di Kean che d’istinto apre il piattone, trovando l’intervento sulla linea dell’estremo romano. Al novantatreesimo un’azione insistita dei viola libera al destro Sohm, che colpisce però male e manda altissimo. Il match si chiude così 0-1.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Verona, sabato alle 15.

