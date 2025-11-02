ph: acfiorentina.com
LIVE! FIORENTINA-LECCE, il tabellino
LIVE! FIORENTINA-LECCE, il tabellino
Firenze, stadio “Artemio Franchi”
domenica 02.11.2025, ore 15
Serie A 2025/26, giornata 10
FIORENTINA-LECCE 0-1
RETI: 23′ Berisha
— PRIMO TEMPO – RICARICARE LA PAGINA —
FIORENTINA (3-5-2): De Gea – Pongracic, Comuzzo, Ranieri – Dodò, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini – Dzeko, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Mandragora, Gudmundsson, Mari, Fazzini, Kospo, Richardson, Kouadio, Parisi, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly, Ramadani – Morente, Berisha, Banda – Stulic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Pierotti, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Antonio Rapuano sez. Rimini (Palermo-Barone, IV Ayroldi; VAR; Massa-Maresca).
NOTE: Ammoniti Fiorentina: Nicolussi Caviglia, Fagioli; Lecce: Veiga. Rec. 1′ pt.