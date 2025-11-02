LECCE – Di Francesco: “Abbiamo gestito con personalità una gara delicata. Berisha? Uno dei leader”

Eusebio Di Francesco si gode il successo del suo Lecce al “Franchi” contro la Fiorentina, una vittoria preziosa e di carattere. In sala stampa, il tecnico giallorosso ha sottolineato la prova di maturità della sua squadra:

“Questa era una partita in cui potevamo sembrare la vittima sacrificale, invece i ragazzi hanno risposto alla grande. Nei primi dieci minuti abbiamo sofferto un po’, poi siamo cresciuti, recuperando tanti palloni – tra cui quello del gol. Siamo rimasti compatti, corti, e abbiamo gestito con personalità una gara di grande delicatezza”.



Su Berisha, autore di un’ottima prestazione, Di Francesco si è soffermato con parole di elogio: “Sto cercando la sua collocazione ideale. È nato mezzala in Primavera, ma l’ho impiegato in diversi ruoli. Per indossare la numero 10 serve anche un tempo di gioco in più, e oggi ha dimostrato di averlo. È un ragazzo serio, con grande abnegazione, uno dei veri leader di questo gruppo”.

Qualche appunto, invece, sui subentrati: “Sì, mi aspettavo forse una gestione del pallone più lucida, ma non è semplice entrare in gare di questo tipo. Tutti, comunque, hanno dato il loro contributo”.



E sulla crisi della Fiorentina, Di Francesco mantiene equilibrio: “È vero, alcune squadre non sono abituate a lottare per certi obiettivi, ma nel calcio basta poco per invertire la rotta. Serve solo resettare e ritrovare la propria dimensione”.



Chiusura dedicata al VAR, protagonista nel rigore inizialmente assegnato ai viola e poi revocato:

“Se usato con criterio, il VAR è uno strumento fondamentale. In questo caso si è visto chiaramente che Pierotti aveva ritratto le gambe”.

