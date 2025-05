LA CRONACA – Coulibaly, resistenza eroica, e vittoria: IL LECCE E’ SALVO!

Con un’impresa di quelle che rimarranno nella storia del calcio, leccese e non solo, il Lecce batte la Lazio per 0-1 e si guadagna la matematica permanenza in Serie A. Una partita clamorosa, con vantaggio, inferiorità numerica e resistenza finale. Tre punti e nessuna necessità di guardare agli altri: è salvezza!

Giampaolo conferma il 4-2-3-1 sostituendo lo squalificato Morente con Karlsson ed inserendo Berisha per Helgason in mediana. Per Baroni, squalificato e sostituito da Del Rosso in panchina, è stesso modulo con Dia alle spalle di Castellanos. Inizio di gara con il Lecce a spingersi in avanti. Dopo due minuti Gaspar manda al lato di testa una punizione dalle retrovie. Stesso esito per un corner tre minuti più tardi, ma stavolta il tentativo dell’angolano è alto di pochissimo. Al 23′ Gallo da fuori sugli sviluppi di un angolo, Mandas blocca facile. Primo tentativo laziale alla mezz’ora, un colpo di testa di Romagnoli al lato di poco. Cinque giri di lancette e dal secondo palo Castellanos prova a beffare Falcone, attento in respinta. Al minuto 44 il Lecce trova il gol del vantaggio: Krstovic costruisce bene per l’inserimento di Coulibaly, tocco ravvicinato e palla nell’angolino basso. Due minuti dopo i giallorossi restano in dieci per il secondo giallo subito da Pierotti. In pieno recupero Falcone è attentissimo ancora su Castellanos.

Nella ripresa al 52′ Castellanos di testa su cross di Zaccagni, palla alta sul fondo. Al 53′ da Coulibaly all’accorrente Berisha, che di prima intenzione non trova la porta mandando al lato. Quattro minuti e conclusione dal limite di Guendouzi, Falcone la va a prendere all’angolino. Passano due minuti e Pedro dal limite a botta sicura, palla deviata da Gallo in corner. Ancora Castellanos al sessantatreesimo, colpo di testa e pronto riflesso di Falcone. Al 72′ Pedro libero di colpire al limite, destro e palla larga di poco. Si rivede il Lecce con Krstovic dopo tre minuti, palla di testa tra le braccia di Mandas. Rischio per il Lecce nell’azione seguente, quando il cross dalla sinistra è deviata sulla parte superiore della traversa. Nel finale rosso a Romagnoli e storica resistenza. E’ 0-1, è SERIE A!

