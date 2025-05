LIVE! LAZIO-LECCE, il tabellino

Roma, stadio “Olimpico”

domenica 25.05.2025, ore 20.45

Serie A 2024/25, giornata 38

LAZIO-LECCE 0-1

RETI: 43′ Coulibaly

— FINALE —

LAZIO (4-2-3-1): Mandas – Marusic (46′ Hysaj), Gila, Romagnoli, Tavares (73′ Pellegrini) – Guendouzi, Rovella (76′ Vecino) – Isaksen (46′ Pedro), Dia, Zaccagni (76′ Noslin) – Castellanos. A disp. Furlanetto, Provedel, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic. Allenatore: Fabrizio Del Rosso (Baroni squalificato).

LECCE (4-3-3): Falcone – Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo – Coulibaly, Berisha (60′ Kaba), Ramadani (73′ Veiga) – Pierotti, Krstovic (88′ Burnete), Karlsson (60′ Helgason). A disp. Früchtl, Samooja, Rebić, Rafia, N’Dri, Sansone, Banda, Tiago Gabriel, Pierret, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

ARBITRO: Michael Fabbri sez. Ravenna (Carbone-Peretti; IV Ayroldi; VAR Meraviglia-Piccinini).

NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nino Benvenuti, ex pugile italiano, campione olimpico e del mondo. Ammoniti Guendouzi, Gila (LA), Pierotti, Falcone (LE); espulso Pierotti (LE) al 45+2′ per doppia ammonizione; espulsi per proteste Rebic, Vino (L) al 45+2′; Romagnoli (LA) al 90+3′ per gioco violento. Rec. 3′ pt, 5′ st.