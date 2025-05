LIVE! SERIE A – Risultati 38ª e ultima giornata, classifica finale e verdetti

VERDETTI

Napoli Campione d’Italia;

Napoli, Inter, Atalanta e Juventus qualificate in Champions League;

Bologna e Roma qualificate in Europa League;

Fiorentina qualificata in Conference League;

Empoli, Venezia e Monza retrocesse in Serie B