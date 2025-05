LECCE – Giampaolo: “Salvezza difficilissima e meritatissima. Abbiamo reso immortale Corvino…”

Le parole di Marco Giampaolo a Sky dopo il triplice fischio di Lazio-Lecce.

“Era una motivazione forte per poter passare alla storia come la prima squadra a raggiungere la permanenza per tre anni consecutivi. I numeri sono importanti, la squadra nell’ultimo periodo è cresciuta molto. Inizialmente le reazioni sono state più nervose, tra il cambio di allenatore, le novità, poi la squadra ha migliorato assimilando tante cose col tempo. È una salvezza strameritata, non semplice. Abbiamo dovuto combattere per mettere a posto diverse cose, alla fine i calciatori mi sono venuti dietro pur discutendo, litigando, quasi prendendoci a cazzotti. Si sono compattati fortemente. Un danno oggi l’abbiamo fatto: abbiamo reso immortale Corvino con questa terza salvezza di fila. Per un allenatore è la soddisfazione più grande quando la squadra ti segue, ur con tanti contrasti, usi e costumi e lingue diverse, questo si è sempre avvertito, è stata una salvezza difficilissima e meritatissima“.