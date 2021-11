LECCE – Kurraska: “La mia maglia in omaggio a chi dimostrerà di avere un biglietto per Lecce-Parma”

A dare un’ulteriore spinta alla corsa per accaparrarsi un biglietto per Lecce-Parma (ieri sera superata quota 9mila), oltre alla politica di prezzi abbattuti studiati dall’Us Lecce, c’è anche la promozione del Kurraska Point di Lecce, presso la tabaccheria Sergi in via San Cesario 136.

Chi dimostrerà di essere in possesso di un biglietto per la sfida di domenica con la squadra di Gigi Buffon, avrà in omaggio la maglia del “bomber” (immaginario, ndr) Hene Kurraska. Le condizioni: massimo una maglia per nucleo familiare e sino a esaurimento scorte.

Il Kurraska Team intende, così, dare il suo contributo affinché lo stadio Via del Mare, domenica 7, sia gremito sino al numero della capienza consentita.