NOVOLI – Sensibilizzazione al mondo del sociale: sulla maglia il nome di “Opera Frati e Soru”

Il Novoli Calcio sposa il sociale e sostiene l’attività di “Opera Frati e Soru”, associazione nata a Novoli ma impegnata attivamente, insieme ai tanti volontari, in progetti di solidarietà, servizi d’assistenza, supporto e cura delle persone svantaggiate, indigenti e senza fissa dimora.

Per testimoniare il sostegno all’associazione di volontariato, è stata creata una maglia celebrativa già indossata dalla squadra in occasione della trasferta a Galatina del 24 ottobre e che indosseranno anche le squadre giovanili.

“Anche se dal valore simbolico – affermano dalla società – questa scelta ha tanti significati: intanto, un grazie a chi spende del tempo per donarlo a chi ne ha veramente bisogno, ma anche un messaggio che noi vogliamo trasferire in primis ai nostri tesserati, ai nostri tifosi, a tutti gli sportivi. L’importanza reale di una sponsorizzazione, utile a supportare l’intera attività, la conosciamo grazie a una rete di partner commerciali che ringraziamo di cuore per la loro vicinanza. Proprio per questo – concludono i dirigenti rossoblu – ci auguriamo che scendere in campo con il marchio di Opera Frati e Soru, serva per fare conoscere questa associazione”.