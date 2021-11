ECCELLENZA – Triangolare e quadrangolare 3° turno Coppa Italia, 1ª giornata: i risultati

In archivio il primo round del terzo turno di Coppa Italia Eccellenza, suddiviso in un triangolare e in un quadrangolare.

Nel triangolare, il Barletta ha nettamente superato il San Severo per 5-1: reti di Russo al 4′, Pollidori all’11’, Vicedomini al 45′ su rigore e al 72′, Boiano, per il Barletta; De Vivo al 93′ per il San Severo. Ha riposato il Corato.

Nel secondo round del 18 novembre si giocherà San Severo-Corato; nel terzo, del 2 dicembre, Corato-Barletta.

Nei due quadrangolari, reti bianche in entrambe le partite: Ugento-Sava 0-0, Città di Mola-Martina 0-0.

Le gare di ritorno, a campi invertiti, si giocheranno il 18 novembre prossimo. Le due vincenti, poi, si sfideranno il 2 e 16 dicembre.