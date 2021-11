LECCE – Obiettivo riempire il Via del Mare: contro il Parma, prezzi dei biglietti abbattuti per donne e ragazzi

Lo aveva preannunciato ieri sera il presidente Saverio Sticchi Damiani e, oggi, c’è l’ufficialità. La società abbatte i costi dei biglietti per donne e ragazzi, con l’obiettivo di riempire lo stadio di Via del Mare in vista dell’ostica sfida di domenica contro il Parma, una delle favorite al salto diretto in Serie A.

Nel dettaglio: donne e under 14 pagheranno solo un euro in qualsiasi settore dello stadio. La vendita dei biglietti comincerà domani, 3 novembre, dalle ore 10, attraverso i soliti canali di vendita (online e ricevitorie autorizzate).

Per chi avesse già acquistato il biglietto a tariffa piena, ci sarà la possibilità di usufruire di un ulteriore tagliando al costo di un euro, da intestare ad altra persona di qualsiasi età e genere, in tutti i settori. Tale titolo potrà essere ritirato esclusivamente presso i botteghini dello stadio sabato 6 dalle 11 alle 17 e domenica 7, dalle 10 alle 14. Per il rilascio del tagliando a tariffa agevolata, è obbligatorio esibire il titolo già acquistato a tariffa ordinaria.