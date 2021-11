SERIE B – Pisa a ritmo lento, Brescia e Lecce a un passo. Coda ritrova il gol: i numeri dell’11ª e la classifica marcatori

Ventitré le reti messe a segno nell’undicesima giornata di Serie B che ha confermato, al comando, il Pisa, fermato dall’Ascoli sul proprio campo e in serie negativa da quattro giornate (tre pareggi e una sconfitta).

Il rallentamento dei nerazzurri permette alle inseguitrici di recuperare ulteriore terreno: il Brescia passa, all’ultimo respiro, a Benevento e si piazza in seconda posizione, a un punto dal Pisa; a due, in solitaria, c’è il Lecce che batte il Cosenza e va in doppia cifra nella serie dei risultati utili consecutivi. Frenate per Benevento e Reggina, avanzano Frosinone (2-1 al Crotone), Perugia (corsaro a Ferrara con la Spal) e Monza (di misura sull’Alessandria).

Massimo Coda ritorna a gonfiare la rete dopo tre partite in bianco e sale a quota 5 in 11 partite, con una media gol di 0,45. L’anno scorso, dopo 11 partite, ne aveva segnati 8, di cui 3 con la Reggiana. Il metodo di gioco di Baroni è decisamente differente da quello di Corini dello scorso anno, in primis per l’assenza del trequartista. A oggi, i risultati dicono che il capocannoniere dello scorso torneo è sotto media, ma avrà tutto il tempo di rifarsi.

Gabriel Strefezza, a inizio novembre, ha già eguagliato il suo record di gol della Spal (4) e c’è l’impressione che non si fermerà, di certo, qui. Trova la via della rete, seppur in modo fortuito, anche John Bjorkengren: per lo svedese, seconda rete in maglia giallorossa dopo quella segnata nella gara casalinga contro il Brescia, lo scorso anno.

In vetta, Dionisi raggiunge, a quota 6, Lucca, Mulattieri, Lapadula e Galabinov. Coda appaia, a 5, Corazza, Okwonkwo, Colombo, Gori e Falletti. Tra gli altri, si nota il secondo gol di Mancosu con la maglia della Spal, gol che potevano essere anche due se l’ex capitano del Lecce non avesse sbagliato un rigore sul finire di primo tempo (pallone addirittura bloccato da Chichizola, portiere del Perugia).

La classifica marcatori dopo 11 giornate:

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Lapadula G. (Benevento), Galabinov A. (Reggina), Dionisi F. (Ascoli);

5 RETI: Corazza S. (Alessandria), Okwonkwo O. (Cittadella), Colombo L. (Spal), Gori G. (Cosenza), Coda M. (Lecce), Falletti C. (Ternana);

4 RETI: Di Mariano F. (Lecce), Donnarumma A. (Ternana), Vazquez F. (Parma), Strefezza G. (Lecce);

3 RETI: Moreo S. (Brescia), Bajic R. (Brescia), Viviani F. (Spal), Cerri A. (Como), Bidaoui S. (Ascoli), Gliozzi E. (Como), Baldini E. (Cittadella), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Benedyczak A. (Parma), La Gumina A. (Como);

DUE RETI: 31 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J. (Lecce) e altri 97 giocatori.

(foto: il gol di Bjorkengren al Cosenza, secondo in maglia giallorossa e primo stagionale – ph. Coribello/SalentoSport)