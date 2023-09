LECCE – Krstovic piede caldo, a segno anche col Montenegro. Oggi in campo quattro giallorossi

Continua il momento d’oro per Nikola Krstovic. Il centravanti del Lecce, autore di due gol nelle prime due giornate in campionato coi giallorossi, è andato a segno anche nella gara giocata ieri dalla sua nazionale, il Montenegro, in Lituania, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.

L’attaccante montenegrino ha realizzato, con una bella girata di destro al volo, il gol del momentaneo 1-1 dopo che gliene era stato annullato un altro per fuorigioco. Al triplice fischio, Lituania-Montenegro 2-2. Krstovic è rimasto in campo per tutta la partita. È il suo secondo gol in nazionale maggiore.

Oltre al numero 9 del Lecce, ieri hanno giocato anche Hamza Rafia (mezzora in campo, da subentrato, in Tunisia-Botswana 3-0); Ylbjer Ramadani (in campo per tutta la partita in Repubblica Ceca-Albania 1-1); Giacomo Faticanti (titolare con la Nazionale azzurra Under 20 che ha pareggiato 1-1 con la Germania in Elite League) e Daniel Samek (subentrato al 69′ in Romania-Repubblica Ceca 2-0, sempre in Elite League). Panchina per Ahmed Touba in Algeria-Tanzania 0-0, tribuna per Zinedin Smajlovic in Bosnia-Slovenia 1-2 Under 21.

Oggi (QUI il programma completo) sarà la volta di Medon Berisha (Armenia-Albania Under 21), Patrick Dorgu e Jeppe Corfitzen (Danimarca-Francia Under 20) e Ed Mc Jannet (Irlanda-Turchia Under 21).