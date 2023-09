NARDÒ – Dimissioni a sorpresa di Ragno, Antico: “Ci auguriamo che resti, ma i nostri programmi non cambiano”

Nicola Ragno è a un passo dall’abbandonare la panchina del Nardò per motivazioni “gestionali e non tecniche”, come riferito ieri in conferenza stampa dal patron Alessio Antico, di cui riportiamo l’intervento.

“Ieri sera (mercoledì, ndr) ci sono state delle incomprensioni col mister, non tecniche ma gestionali. Ci vedremo domani (oggi, ndr) per vedere se si può andare avanti con lui o meno, ma i nostri programmi non cambiano. Ci auguriamo che Ragno rimanga con noi, abbiamo puntato molto sul progetto dello scorso anno, volevamo continuare con lui e, attualmente, è ancora lui l’allenatore. Vedremo se ci sono margini per risistemare la situazione, ci vedremo di persone e chiariremo. Rimane la massima stima che proviamo per lui, sappiamo cosa ci può dare a livello tecnico, magari qualche errore lo abbiamo fatto anche noi ma lo abbiamo accontentato su tutto, facendo sforzi che, sino a due anni fa, mai avremo pensato di poter fare. Sappiamo di avere una squadra forte ma questa situazione, a tre giorni dalla partita di Andria, ci ha un po’ destabilizzato e anche i ragazzi sono rimasti un po’ spiazzati. Al di là di tutto, con o senza Ragno, domani (oggi, ndr) il Nardò avrà il suo allenatore che non sarà Totò Ciullo. Ne parleremo, se ci saranno i presupposti per andare avanti, saremo contentissimi, ma se confermerà le sue dimissioni, dobbiamo pensare oltre. La squadra è stata costruita secondo le sue richieste. Noi, comunque, cominciamo già a muoverci, non sarà facile da rimpiazzare, ma non possiamo dipendere da nessuno. Ce ne faremo una ragione e andremo avanti”.

Intanto, sempre Antico, ha comunicato che le partite casalinghe del Nardò, per il periodo in cui il “Giovanni Paolo II” sarà interessato dai lavori, si giocheranno a Matino. Ufficializzato, infine, il nuovo direttivo societario: presidente Alessio Antico; membri del cda Antonio Vincenti e Gregory Chirivì; main sponsor Luciano Barbetta, Gianni Casarano, Marco Carafa; direttore generale Silvano Toma; direttore sportivo Andrea Corallo; segretario generale Fernando Pero; responsabile amministrativa Francesca Bosco; direttore commerciale Andrea De Braco; legal marketing Mattia Fasano; responsabile legale Mariangela Marcuccio; responsabile biglietteria Luca Rizzello.