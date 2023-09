NARDÒ – C’è l’accordo, si va avanti insieme a mister Nicola Ragno

Crisi rientrata in casa Nardò: Nicola Ragno continuerà a sedere sulla panchina granata.

Il club ha diffuso, poco fa, questa nota: “La società AC Nardò comunica di aver chiarito, in data odierna, attraverso un proficuo confronto, le divergenze che, nelle scorse ore, hanno interessato la figura di mister Nicola Ragno. A tal proposito, la società ed il mister (mai dimissionario) hanno deciso, di comune accordo, di proseguire il percorso iniziato per conseguire, con entusiasmo, gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Ora si riparte più forte di prima in vista della prima di campionato prevista per domenica 10 settembre contro i padroni di casa della Fidelis Andria. Uniti più che mai verso un unico obiettivo”.

Di ieri le parole del presidente Alessio Antico (QUI) che aveva parlato di divergenze con l’allenatore “di carattere gestionale e non tecnico”. Trovato l’accordo con Ragno, ora c’è il campionato alle porte che, per la prima giornata, prevede la sfida alla Fidelis Andria allo stadio “Degli Ulivi”, a partire dalle ore 16.