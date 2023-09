LECCE – Oudin, il ritorno: “La maglia numero 10 di questo club è un onore e mi responsabilizza”

Si è ripresentato alla stampa quest’oggi Remi Oudin, il francese che il Lecce ha acquistato, stavolta a titolo definitivo, dal Bordeaux. Ecco le sue parole:

EMOZIONI. “La foto sugli abbonamenti mi ha portato a ricevere tanti messaggi da parte dei tifosi che mi hanno scritto di tornare a Lecce e questo messaggio d’amore è stato importante nella scelta di tornare la Lecce. Vorrei ripartire da dove mi sono fermato lo scorso anno, voglio dare il mio contributo per permettere al Lecce di raggiungere l’obiettivo”.

POSIZIONE IN CAMPO. “Il sistema di gioco rispetto allo scorso anno è cambiato. Io però sono a disposizione di mister D’Aversa, alle sue richieste devo aggiungere le mie qualità per cercare di esaltare il gioco del Lecce, così come avvenuto nel corso della passata stagione. Il mister ha delle interpretazioni differenti ma sicuramente ci sono le condizioni per potermi esprimere nel migliore dei modi”.

NUOVI COMPAGNI. “Sono arrivati dei giocatori di qualità, che ci possono permettere di migliorare il risultato della passata stagione, magari cercando di raggiungere una salvezza più tranquilla”.

LA TRATTATIVA. “Sono tornato in Francia, durante l’estate è arrivata la proposta del Lecce che ovviamente incontrava la mia volontà di tornare qui in giallorosso. Nel Salento mi sento a casa”.

NUMERO 10. “E’ un numero mitico, importante. Ma è anche un modo per dire che mi sento pronto a prendermi delle responsabilità, anche i tifosi mi hanno chiesto di prendere questo numero e mi auguro di soddisfare le aspettative che nutrono nei miei confronti. E’ un onore indossare la maglia numero 10 del Lecce”.