LECCE – Nazionali, rosso e “promozione” per Dorgu, sorridono Berisha e McJannet

Quattro i nazionali del Lecce scesi in campo nella giornata di ieri, due nella stessa partita. Si tratta di Patrick Dorgu e Jeppe Corfitzen, titolari nell’Under 20 danese che ha pareggiato per 2-2 contro i parietà della Francia nella prima delle due amichevoli in programma in questi giorni. La partita di Dorgu è durata solamente 43′: l’esterno del Lecce, già ammonito al 40′, è stato espulso per doppio giallo in seguito ad una sua percussione in area fermata, in maniera decisamente rude, da un difensore francese che lo ha travolto. Dorgu, evidentemente, avrà detto qualche parola di troppo all’arbitro che non ci ha pensato troppo a mostrargli il secondo cartellino giallo. Le immagini mostrano che il difensore francese riesce a toccare il pallone con la punta del piede, ma, inevitabilmente, colpisce Dorgu lanciato in corsa. Titolare anche Corfitzen. Replay del match il prossimo 11 settembre ma Dorgu non ci sarà, essendo stato convocato dall’Under 21 per la partita contro la Slovacchia.

Successo per l’Under 21 albanese (1-2) sul campo dell’Armenia; in campo, per tutta la partita, la mezzala giallorossa Medon Berisha. Successo anche per l’Irlanda Under 21 di Ed McJannet, che, però, è rimasto in panchina: 3-2 contro i parietà della Turchia.

Oggi in campo Lameck Banda (Comore-Zambia) e l’attaccante rumeno della Primavera, Jason Vescan-Kodor (Romania-Moldavia) Under 18.