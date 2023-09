LECCE – Colpo a sorpresa: Nicola Sansone atteso in sede per le visite mediche

A fari spenti, Pantaleo Corvino piazza un altro importante colpo di mercato. Entrerà a far parte della rosa del Lecce Nicola Sansone, esterno offensivo classe 1991, lo scorso anno al Bologna e, dal 30 giugno di quest’anno, svincolato. Sansone sarà domani a Lecce per sottoporsi alle canoniche visite mediche di rito.

Nato a Monaco di Baviera nel settembre del 1991 (domani compirà 32 anni), Sansone cresce nel settore giovanile del Bayern Monaco per poi esordire, con la seconda squadra dei bavaresi, in terza serie nel 2010-11. Dalla stagione successiva, il ritorno in Italia: prima al Crotone, cui cui esordisce in Serie B nel 2011-12; quindi, due stagioni al Parma con la cui casacca esordisce in Serie A segnando, Coppa Italia compresa, 13 gol con undici assist in due campionati; dal gennaio 2014 approda nel Sassuolo, ove rimane sino a metà della stagione 2016/17, segnando venti reti e confezionando 15 assist; dall’Emilia si trasferisce in Spagna, al Villareal, nella stagione 2016/17, club con cui esordisce anche in Europa League. In totale, con quella maglia, Sansone gioca 71 partite ufficiali, segnando altri 16 gol più otto assist. Nel 2018/19, il ritorno in Italia, sempre in Emilia Romagna, stavolta al Bologna. In rossoblù, il neo acquisto del Lecce ha giocato 125 partite, andando in gol 15 volte con 19 assist a contorno.

Oltre al suo lungo curriculum con le squadre di club, Sansone vanta anche nove presenze nelle nazionali azzurre giovanili, otto con l’Under 21 e tre con la nazionale maggiore con cui esordì, nel giugno del 2015 con Antonio Conte Ct, in Italia-Portogallo 0-1.